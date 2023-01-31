«Запах отвратный!»: Собчак попробовала необычный способ омоложения

Ксения Собчак отдыхает на Алтае. Фото: соцсети.

Ксения Собчак отдыхает на Алтае: телеведущая проводит отпуск в компании мужа Константина Богомолова, певицы Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова. Звездная компания поселилась в одном из шикарных отелей на берегу Телецкого озера. В соцсетях Ксения призналась, что всегда хотела побывать на Алтае зимой. Увиденное не разочаровало искушенную в путешествиях журналистку.

- Какая же у нас огромная и красивая страна, - написала Ксения на своей странице.

На Алтае Собчак и Богомолов покатались на санях, отведали местную уху и попарились в баньке. А еще Ксения решила опробовать традиционный для этих мест способ омоложения. Собчак приняла пантовые ванны: их делают, используя экстракт вытяжки рогов марала (крупного благородного оленя). Ксения сняла видео, в котором сравнила экстракт с кровью из-за схожего внешнего вида и консистенции.

- Какая кровавая барыня без мараловых ванн? – пошутила Собчак. – На Алтае это главная туристическая экзотика. Тебя кормят маралом, поят мараловой настойкой (и ты такой, как из фильма «Интервью с вампиром»), и моют тоже. Запах, надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни «все, что не вредно, в жизни надо попробовать» пришлось залезть. Но больше ни-ни.

Во время отдыха Ксения устроила фотосессию в бикини после бани. На фото 41-летняя журналистка, одетая в купальник с лифом-бандо, позирует в купели в лесу. В руках она держит еловые ветки и шапку для бани. В комментариях подписчики Ксении тут же вспомнили про Волочкову. Они считают, что Ксения в бикини выглядит ничуть не хуже балерины. Не хватает только шпагата.

«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «А где шпагат?», «Без шпагата не то», - пишут пользователи Сети.

Ксения не раз рассказывала, что она – фанат бани. В своем новом загородном доме в поселке «Горки-8» телеведущая устроила целый спа-комплекс. В отдельном крыле особняка разместились баня, хамам и бассейн олимпийских размеров. В выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», посвященном ее хоромам, телеведущая призналась, что для банных процедур нанимает двух мужчин. Перед банщиками ставится задача - как следует отхлестать ее вениками.

«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прям дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору», – рассказала Ксения.