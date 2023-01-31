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Политика31 января 2023 15:00

Среди мобилизованных в СВО служит внук адмирала Кузнецова с позывным «Гора»

Военнослужащий Николай Кузнецов отвечает за техническое состояние танков
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Военнослужащий Николай Кузнецов отвечает за техническое состояние танков

Военнослужащий Николай Кузнецов отвечает за техническое состояние танков

Среди мобилизованных прошлой осенью военнослужащих оказался внук знаменитого адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Узнав о мобилизации Николай уже на следующий день пришел в военкомат.

Он не стал говорить, что внук адмирала. Рассказал, что служил срочную службу в морской пехоте на Северном флоте, а после занимался «ремонтом тяжелой гусеничной техники». Его отправили в танковое подразделение, где его знают под позывным «Гора».

Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов

Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов

Фото: ТАСС

- Занят мелким ремонтом танков, техническим обслуживанием, - рассказал воин СВО Николай Кузнецов. - Младший сын учится на пятом курсе Нахимовского военно-морского училища, продолжает военную династию, пошел по стопам прадеда. Я им горжусь.

«Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, в настоящее время выполняют боевые задачи специальной военной операции по защите населения Донбасса не только в артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделениях, но и подразделениях материально-технического обеспечения», - прокомментировали в Минобороны России кадры, что были сняты в зоне СВО.

Он не стал говорить, что внук адмирала. Рассказал, что служил срочную службу в морской пехоте на Северном флоте, а после занимался «ремонтом тяжелой гусеничной техники». Его отправили в танковое подразделение, где его знают под позывным «Гора».

Он не стал говорить, что внук адмирала. Рассказал, что служил срочную службу в морской пехоте на Северном флоте, а после занимался «ремонтом тяжелой гусеничной техники». Его отправили в танковое подразделение, где его знают под позывным «Гора».

Кстати, боевые товарищи «Горы» узнали, что бок о бок служат с внуком Героя Советского Союза лишь спустя 4 месяца.

«Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми», - отметили в Минобороны России.

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