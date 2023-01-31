Среди мобилизованных в СВО служит внук адмирала Кузнецова с позывным «Гора»

Военнослужащий Николай Кузнецов отвечает за техническое состояние танков

Среди мобилизованных прошлой осенью военнослужащих оказался внук знаменитого адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Узнав о мобилизации Николай уже на следующий день пришел в военкомат.

Он не стал говорить, что внук адмирала. Рассказал, что служил срочную службу в морской пехоте на Северном флоте, а после занимался «ремонтом тяжелой гусеничной техники». Его отправили в танковое подразделение, где его знают под позывным «Гора».

Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов Фото: ТАСС

- Занят мелким ремонтом танков, техническим обслуживанием, - рассказал воин СВО Николай Кузнецов. - Младший сын учится на пятом курсе Нахимовского военно-морского училища, продолжает военную династию, пошел по стопам прадеда. Я им горжусь.

«Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, в настоящее время выполняют боевые задачи специальной военной операции по защите населения Донбасса не только в артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделениях, но и подразделениях материально-технического обеспечения», - прокомментировали в Минобороны России кадры, что были сняты в зоне СВО.

Он не стал говорить, что внук адмирала. Рассказал, что служил срочную службу в морской пехоте на Северном флоте, а после занимался «ремонтом тяжелой гусеничной техники». Его отправили в танковое подразделение, где его знают под позывным «Гора».

Кстати, боевые товарищи «Горы» узнали, что бок о бок служат с внуком Героя Советского Союза лишь спустя 4 месяца.

«Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми», - отметили в Минобороны России.