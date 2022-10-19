В США безбилетная змея в самолёте перепугала пассажиров бизнес-класса

Змея-безбилетник перепугала пассажиров авиарейса в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безбилетного пассажира случайно обнаружили в самолете United Airlines в конце рейса из Флориды в Нью-Джерси. Когда Боинг вырулил уже находился на взлетно-посадочной полосе, из салона бизнес-класса послышались визг и крики. Стюардессы, прибежавшие на помощь, увидели пассажиров с поднятыми ногами, а в углу лежала змея. Командир корабля связался офицерами службы по контролю за животными в аэропорту. В итоге первым из самолета вышла рептилия, а только потом уже бизнес-класс.

На земле выяснили, что на халяву во Флориду понежиться на солнышке прилетела безобидная подвязочная змея. Ее отпустили на волю в полях близ аэропорта. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать полученный стресс. В США один из популярных фильмов - «Змеи в самолете», вымышленную историю о десятках ядовитых змей, выпущенных преступниками на пассажирском самолете в попытке убить свидетеля по делу об убийстве. Многие из пассажиров этого рейса сразу же вспомнили это кино.

Ни в United Airlines, ни в аэропорту Тампы журналистам не смогли прокомментировать, откуда на борту взялся безбилетник. Тhe Guardian пишет, что для авиакомпаний змеевидные «зайцы» не редкость. Например, В 2016 году в пассажирском салоне рейса Aeromexico в Мехико была обнаружена большая змея, а в 2013 году пассажиры заметили питона, цепляющегося за крыло самолета — снаружи — рейса из Австралии в Папуа-Новую Гвинею.