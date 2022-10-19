Бастрыкин сообщил о формировании новых подразделений СК России на Донбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В преддверии Дня образования криминалистической службы председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин рассказал в интервью «РИА Новости» о некоторых итогах расследования теракта на Крымском мосту, роли криминалистических подразделений в работе по раскрытию особо тяжких преступлений. Вот, что он в частности сообщил нашим коллегам.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО - КРЫМСКИЙ МОСТ

«На сегодняшний день установлены лица, имеющие непосредственное отношение к совершению террористического акта. Это граждане Украины, России, Армении и Грузии. Среди них - фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию Российской Федерации с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры. Восемь лиц задержаны, с ними проведены следственные действия, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего на данный момент установлены 12 причастных. В рамках уголовного дела назначены и проводятся технические экспертизы по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества. Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы».

ДОЛГ ЗЕЛЕНСКОГО - 222 МИЛЛИАРДА

«Разработаны типовые алгоритмы проведения осмотров мест происшествий при взрыве, попадании снарядов реактивной и ствольной артиллерии, определения направления обстрела, повреждения многоэтажных жилых домов, значительных территорий частного жилого сектора. Имеются алгоритмы допросов отдельных категорий лиц при расследовании таких преступлений. На основе собранных материалов наши эксперты определяют размер ущерба разрушенным зданиям и инфраструктуре, для этого также выработан соответствующий алгоритм с учетом текущей ситуации и рыночных цен. На данный момент установлено, что восстановительная стоимость исследованных объектов в Мариуполе составляет свыше 176 миллиардов рублей, в Рубежном – почти 17 миллиардов рублей и в Северодонецке – не менее 29,5 миллиардов рублей».

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СК РОССИИ

«Подписаны соответствующие приказы, идет формирование новых следственных подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В новые регионы поедут работать сотрудники, имеющий опыт следственной работы, криминалисты. Я всегда говорил, что помимо юридических навыков важны человеческие, морально-нравственные качества, необходимо слышать людей, которые приходят к нам за помощью, советом. Здесь это особенно важно с учетом сложившейся обстановки и смены законодательства. Предстоит интенсивная работа с гражданами по разъяснению компетенции нашего ведомства, и при необходимости других структур, особенностей законодательства. Уверен, что вопросов будет немало. В части систематизации нераскрытых преступлений прошлых лет и их раскрытия предстоит значительная работа, особенно по Запорожской и Херсонской областям, которые лишь недавно вышли из состава Украины. И эти задачи будут решать также наши следователи и криминалисты. Помимо этого потребуется и профессионализм сотрудников обеспечивающих подразделений, так как в первое время предстоит решать материально-технические вопросы, связанные с размещением наших подразделений, транспортными и иными организационными вопросами функционирования управлений».