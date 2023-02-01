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Звезды1 февраля 2023 8:44

Эмир Кустурица решил взяться за Гоголя

Правда, знаменитый сербский режиссер еще не до конца определился, какое произведение русского классика он перенесет на экран
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Режиссер Эмир Кустурица

Режиссер Эмир Кустурица

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью «Известиям», что собирается экранизировать произведения Николая Васильевича Гоголя. Он уточнил, что пока не определился, за какой именно текст классика возьмется. Но пока больше всего его привлекают «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка»; в то же время в «Мертвых душах» Кустурица «пока сомневается». Он собирается поставить не один, а целых три фильма, чтобы полностью воплотить на экране гоголевский мир - полагает, что три картины оставят более сильное впечатление, чем одна.

Режиссер добавил, что «по Гоголю плохо снять невозможно». А насчет национальной принадлежности писателя (русский он или украинский?) Кустурица заявил следующее: «В его произведениях постоянно упоминается Малороссия: Полтава, Миргород и другие города. Поэтому если мы обратимся к Гоголю и литературе, которую я прочитал почти всю, Украина там не упоминается. Ее упоминают в предисловиях к этим книгам, а в самих книгах писателя — нет. В «Сорочинской ярмарке» цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала».

Эмир Кустурица родился в 1954 году в Сараево. Уже второй его полнометражный кинофильм, «Папа в командировке», был в 1985 году удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Десять лет спустя Кустурица вошел в число очень немногих режиссеров, получивших эту награду дважды: в 1995-м его фильм «Андерграунд» (или «Подполье») вновь выиграл в Каннах. Кроме того, на его счету такие картины, как «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Последний на сегодня фильм Кустурицы, «По млечному пути», вышел в 2016 году. В 2022-м стало известно, что режиссер собирается поставить несколько спектаклей в Театре российской армии, а также о том, что он стал новым президентом кинофестиваля «Дух огня», проходящего в Ханты-Мансийске.

КультураКультура: кино