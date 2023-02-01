Эмир Кустурица решил взяться за Гоголя

Режиссер Эмир Кустурица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью «Известиям», что собирается экранизировать произведения Николая Васильевича Гоголя. Он уточнил, что пока не определился, за какой именно текст классика возьмется. Но пока больше всего его привлекают «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка»; в то же время в «Мертвых душах» Кустурица «пока сомневается». Он собирается поставить не один, а целых три фильма, чтобы полностью воплотить на экране гоголевский мир - полагает, что три картины оставят более сильное впечатление, чем одна.

Режиссер добавил, что «по Гоголю плохо снять невозможно». А насчет национальной принадлежности писателя (русский он или украинский?) Кустурица заявил следующее: «В его произведениях постоянно упоминается Малороссия: Полтава, Миргород и другие города. Поэтому если мы обратимся к Гоголю и литературе, которую я прочитал почти всю, Украина там не упоминается. Ее упоминают в предисловиях к этим книгам, а в самих книгах писателя — нет. В «Сорочинской ярмарке» цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала».

Эмир Кустурица родился в 1954 году в Сараево. Уже второй его полнометражный кинофильм, «Папа в командировке», был в 1985 году удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Десять лет спустя Кустурица вошел в число очень немногих режиссеров, получивших эту награду дважды: в 1995-м его фильм «Андерграунд» (или «Подполье») вновь выиграл в Каннах. Кроме того, на его счету такие картины, как «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Последний на сегодня фильм Кустурицы, «По млечному пути», вышел в 2016 году. В 2022-м стало известно, что режиссер собирается поставить несколько спектаклей в Театре российской армии, а также о том, что он стал новым президентом кинофестиваля «Дух огня», проходящего в Ханты-Мансийске.