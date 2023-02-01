Стратегия салями: эксперт объяснил, как США научились постоянно отодвигать российские «красные линии»

Постепенно, маленькими этапами идет эскалация Фото: REUTERS

Российский политолог, американист Кирилл Бенедиктов в эфире на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможные поставки Украине американских дальнобойных систем, которые смогут бить по территории России.

- Западная пресса пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине ракет с дальностью до 150 километров. Но они же постоянно говорили, что мы не допустим эскалации, мы не будем передавать такие боеприпасы с такой дальностью, и вот – пожалуйста… Пойдут они на это или нет?

- Пойдут, потому что это продолжение стратегии «лягушка в молоке». Ну, знаете, как варить лягушку, да? Лягушку надо варить постепенно. Не сразу бросать ее в кипяток, а постепенно поднимать градус. Эта же стратегия называется на западе еще «салями», потому что проблему решают, нарезая ее маленькими, тонкими кусочками. Постепенно, маленькими этапами идет эскалация. Она идет настолько медленно, что, кроме не вызывает ничего, кроме дежурных высказываний о пересечении красных линий, за которыми в общем не следует никаких реальных ответов со стороны нашей страны. Собственно говоря, на это весь и расчет. Если бы они сразу поставили дальнобойные какие-то снаряды, способные поражать цели на территории России, естественно, это вызвало бы гораздо большее возмущение. Поэтому, когда через месяц-два начнется поставка истребителей, то это тоже будет в рамках этой стратегии.

- У нас любят говорить, что сейчас Байден уйдет, придет Трамп, и вообще России проще будет договариваться с республиканцами, чем с Байденом… Ждать ли нам Трампа? И будет ли нам с ним о чем разговаривать?

- Я, как большой фанат Трампа, надеюсь, что Трампа ждать нам все-таки можно в 2024 году, хотя понятно, что все силы будут брошены против него. Почему это не сработало в 2016-м, понятно – потому что никто его всерьез не принимал. Если мы сейчас ретроспективно посмотрим, там и с Украиной как-то более-менее вытанцовывалось, и вообще как-то все было спокойнее. Что касается договороспособности республиканцев, тут два момента. Во-первых, республиканцы в принципе считают бОльшей угрозой для национальной безопасности Штатов Китай. Поэтому эти все прогнозы американских генералов насчет того, что в 2025 году будет заруба с Китаем, это прогнозы, сделанные на основе того, что в 2024-м придет президент-республиканец.

И второе. У нашей элиты с начала 1990-х годов очень хорошо налажены связи именно с демократическим истэблишментом. Именно поэтому как бы влияние демократической администрации всегда на эту условную пятую колонну было сильнее. У республиканцев таких каналов просто не было, они были не выстроены, поэтому с республиканцами можно говорить более-менее «по чесноку».

- А чего на самом деле хочет Америка на Украине? Она хочет, чтобы все это затягивалось, чтобы «лягушка» бесконечно подогревалась? Просто чтобы Россия была втянута и там завязла, пока США разбираются с Китаем?

- Здесь два аспекта. Первое. Конечно, наличие такой Украины, даже с маленькой буквы, наверное, в мягком подбрюшье России это такой отравленный нож или кинжал, который постоянно будет торчать у нас в боку и постоянно будет нас отравлять ядом – это, конечно, прекрасно для Америки. Но есть и второе. Если сценарий максимального ослабления России сработает, то выиграет-то от этого кто? Выиграет не Америка, а выиграет Китай. А зачем США нужно настолько усиливать Китай? Короче говоря, главная цель США – это сохранение своей гегемонии на исторически какой-то предсказуемый срок. Не знаю, там 100 лет, условно говоря, да. Значит, для того, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно топить соперников. Соперников сейчас три, но по большому счета два на самом деле. Это Китай, это Россия и это Евросоюз. С Евросоюзом они в общем, можно сказать, уже разобрались.