В канадской провинции сняли запрет на хранение тяжелых наркотиков. Чтобы избавить их потребителей от страха и стыда

Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страна Кленового листа вырывается в лидеры по части отмены устоявшихся представлений о том, что можно, а чего ни в коем случае нельзя допускать в жизни общества. Недавно там была узаконена эвтаназия - умерщвление неизлечимо больных или отчаявшихся людей по их собственной просьбе. Этот суицид с посторонней помощью теперь вполне официально проводится медиками в больницах путем введения смертельной инъекции. Споры о нравственном аспекте подобных процедур не утихают до сих пор, но тут власти объявили о новом послаблении, которое у многих вызвало шок.

В провинции Британская Колумбия с 1 февраля декриминализировали хранение наркотиков. И речь не о марихуане или гашише, с употребления которых давно снято табу в десятках западных стран. Зеленый свет получили самые опасные виды зелья - героин, кокаин, фентанил, метамфетамин, морфин...

Теперь жители провинции, достигшие 18 лет, получили полное право иметь при себе до 2,5 граммов этих тяжелых наркотиков. Задерживать их обладателей больше не будут и наркоту не отберут. Правда, порекомендуют, куда можно обратиться за получением доступных медицинских и социальных услуг. Вот такая трогательная забота. Дженнифер Уайтсайд, министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии (вот какие там есть чиновничьи должности!), так обосновала неожиданное нововведение: «Декриминализация людей, употребляющих наркотики, устраняет страх и стыд, связанные с употреблением психоактивных веществ, и гарантирует, что они чувствуют себя в большей безопасности, обращаясь за жизненно важной поддержкой».

Изменение в законодательстве ввели на трехлетний срок, после чего власти определятся, меньше ли страха и стыда стали испытывать завзятые наркоманы, которым разрешили безнаказанно глотать и нюхать отраву. Местная пресса сообщает, что в крупнейшем городе провинции, Ванкувере, готовится к открытию первый легальный магазин, где будут торговать героином, крэком и метамфетаминами. Правда, хозяин будущего заведения побаивается, что его арестуют, но надеется, что раз разрешили хранение тяжелых наркотиков в малых размерах, то и торгующих ими мелких дилеров тоже освободят от ответственности. Что ж, в логике ему не откажешь. Кстати, за экспериментом внимательно следят и в других регионах страны и в случае чего готовы перенять опыт.

Те, кто придумал этот странный план, рассчитывают, что он поможет остановить проявившийся в последнее время резкий рост смертности от передозировки. Ведь 2,5 грамма - это с десяток доз. Мол, можно не торопиться и растянуть процесс. Использовал лимит - приобретай очередной запас.

Закон едва успел вступить в силу, как сразу же подвергся жесткой критике со стороны все тех же либералов. Им он показался... слишком суровым. Ну что такое пара с половиной граммов - это слишком мало для тех, кто основательно подсел на наркоту. «Декриминализация, на мой взгляд, заключалась бы в том, что если у вас есть вещество для личного употребления, полиция не должна играть в этом никакой роли. То, что вы решите использовать для своих личных нужд, - это ваш выбор», - заявила Лиза Лапуэнт, главный коронер Британской Колумбии. Коронер - это судебное должностное лицо в некоторых англо-саксонских странах, уполномоченное проводить расследование способа или причины смерти. Так что же тут расследовать, если сама этой смерти и способствуешь.