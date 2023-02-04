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Звезды4 февраля 2023 4:00

Как Игорь Кваша из хулигана превратился в Карла Маркса

Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского российского актера
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Больше полувека Игорь Кваша играл в «Современнике»

Больше полувека Игорь Кваша играл в «Современнике»

Фото: фотохроника ТАСС.

«А СТАЛИН ЭТУ ПЕРЕДАЧУ СЛЫШАЛ?..»

Удивительно, но один из самых интеллигентных актеров советского театра и кино рос отпетым хулиганом. Еще в раннем детстве характер у него был непростым: маленький Игорь бесконечно капризничал и не слушался родителей. Отец в конце концов записал граммофонную пластинку, и однажды, когда вся семья слушала радио, незаметно выключил приемник и включил проигрыватель. Суровый голос объявил, что в эфире - передача о плохом поведении мальчика Игоря Кваши, и началось перечисление прегрешений ребенка. Отец еще и подговорил знакомых и родственников звонить мальчику и спрашивать: «Ну как, ты слышал, что о тебе рассказывали по радио?» Воспитательный эффект был ошеломительным: мальчик разрыдался, начал спрашивать у мамы, слышал ли передачу Сталин… И стал вести себя как идеально послушный сын.

Но продлилось это недолго. Вскоре началась война, отец ушел на фронт (где в 1942 году погиб), а Игорь вместе с детским садом отправился в эвакуацию, в сибирский городок. Вернувшись в Москву, пошел в школу - и вскоре прослыл совершенно конченым. В отсутствие отца воспитывала его улица. Учился он отвратительно. Во дворе драка следовала за дракой, в школе учителя не знали, куда прятаться от Игоря и его друзей… Сам он рассказывал, что характер переменился лишь после поступления в Школу-студию МХАТ. Желание драться внезапно пропало, а работа над спектаклями стала для него не мучительным трудом, а скорее главной радостью в жизни.

Окончил он Школу-студию в 1955 году. До хрущевской оттепели оставалось всего ничего. Всего через два года в Москве появится театр «Современник». Кваша (как и Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков) стоял у его истоков, и служил в этом театре до самой смерти. Тогда, в конце 50-х, актеры, режиссеры, технические работники готовы были работать по 24 часа в сутки, чтобы выпустить спектакль вовремя. При этом все время приходилось сражаться с репертуарными комитетами, требовавшими вносить в тексты исправления. По воспоминаниям художника Бориса Мессерера, именно Кваша с особенной яростью сражался с такими поправками и отстаивал спектакли - в «Современнике» он был главным идеологом, чем-то вроде Фурманова при Чапаеве-Ефремове. Ну и, конечно, переиграл множество ролей в спектаклях по Виктору Розову, Евгению Шварцу, Эрнесту Хемингуэю, Константину Симонову…

Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского российского актера

Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского российского актера

Фото: фотохроника ТАСС.

ЧТОБЫ СТАТЬ АВТОРОМ «КАПИТАЛА», ТРЕБОВАЛОСЬ ТРИ ЧАСА

В фильмах он начал сниматься позже. «Игорь был актер неопределенного плана и поначалу в кино не имел успеха. Он не выглядел героем-любовником, красавцем, да и характерные герои в кино тогда были другие», - вспоминал Мессерер. Но в 1965 году режиссер Григорий Рошаль внезапно предложил ему сыграть аж самого Карла Маркса в картине «Год как жизнь». Причем роль Фридриха Энгельса в этой картине сыграл Андрей Миронов! До сих пор почти невозможно понять, чем руководствовался Рошаль, приглашая их на эти роли (кроме того, что справедливо считал обоих очень хорошими актерами): ни Кваша, ни Миронов внешне были совершенно не похожи на своих персонажей. «Игорь сидел на гриме по три часа, ему толстили лицо, приклеивали бороду, подбирали парик, увеличивали лоб, словом, творили какие-то чудеса. Но играл Карла Маркса он с подлинным энтузиазмом», - вспоминал Мессерер.

И все-таки запомнились съемки, проходившие в ГДР, прежде всего шутками и розыгрышами. Само собой, друзья делали фотографии Кваши и Миронова в гриме, заставив их развернуться в профиль, как на барельефе. А однажды Миронов разыграл своего партнера. До двух утра они выпивали, а уже в четыре Кваше надо было ехать на грим. Миронов с Василием Ливановым (тот играл одного из первых немецких марксистов Георга Веерта) завели будильник у Кваши в номере так, что он зазвонил через 15 минут после того, как Игорь Владимирович заснул. «И, представляете, через 15 минут я, ничего не понимая (за окнами темно, в ужасе, что проспал!), начинаю собираться на грим. Они поджидали под дверью, но не выдержали и от хохота упали в номер. Я их чуть не убил…» - вспоминал Кваша.

Конечно, идеологически безупречная роль Маркса помогла ему в карьере. Уже в 1968-м он получил «Заслуженного актера РСФСР». И все-таки главным для него оставался театр. В кино он по-прежнему, кажется, не мог найти себя. Были довольно громкие фильмы («Бегство мистера Мак-Кинли», «Соломенная шляпка», «Сюжет для небольшого рассказа», «Степь» Сергея Бондарчука), но там он играл в основном роли второго плана или эпизоды. А большие роли доставались в картинах, не вызвавших настоящего отклика, вроде «Преждевременного человека» Абрама Роома или «Штрихах к портрету В.И. Ленина» (где Игорь Владимирович изобразил Свердлова).

Игорь Кваша в роли Сталина - кадр из фильма «В круге первом»

Игорь Кваша в роли Сталина - кадр из фильма «В круге первом»

Так что, наверное, не таким уж преувеличением является фраза из «Википедии»: «Стал широко популярен после исполнения роли бургомистра в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен». Пожалуй, именно Марк Захаров наконец открыл в Игоре Кваше уникального характерного артиста, который на экране может быть таким же незабываемым, как на сцене.

«ПОСЛЕ СЪЕМОК НАДО СИДЕТЬ РЯДОМ СО СВЕЧКОЙ»

В 2000-е он продолжал активно сниматься (и завершил неожиданную галерею ролей советских идолов, дважды сыграв Сталина). Но в новом веке запомнился, конечно, прежде всего как ведущий программы «Жди меня». Этот проект помог воссоединиться тысячам людей, которых разлучила судьба. Слезы в студии лились широкими реками, и сам Игорь Владимирович признавался в интервью «КП», что периодически готов заплакать. «Это очень тяжело. Но у нас есть уговор с режиссером: если я сорвусь и заплачу, не выдавать этого в эфир…»

А еще он добавлял: «Не уверен вообще, прихожу ли я в себя [после съемок]. Все истории остаются в тебе, я их все помню. Одна ясновидящая посмотрела на меня и сказала: у вас все остается внутри, а так нельзя! Посоветовала мне после съемок сидеть рядом со свечкой. Пока не получается…»

30 августа 2012 года Игоря Владимировича не стало. До своего 80-летия он не дожил всего полгода

30 августа 2012 года Игоря Владимировича не стало. До своего 80-летия он не дожил всего полгода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно, конечно, фантазировать на тему того, что именно эмоциональные переживания в конце концов и сгубили замечательного актера. Но на самом деле его сгубило курение. Пристрастился он к сигаретам еще в ранней юности, и никак не мог от них отказаться. Жена Татьяна, перед тем, как пойти в ЗАГС, взяла с него слово, что он бросит курить - только тогда она возьмет его фамилию. (Она была врачом и предвидела, чем все может кончиться). Игорь Владимирович очень старался, но расстаться с табаком не смог, и жена всю жизнь носила девичью фамилию Путиевская… Но, несмотря на это, их брак, конечно, был исключительно счастливым - они прожили вместе более полувека.

Игорь Владимирович пытался бросать курить семь раз, но мог продержаться максимум несколько месяцев. Как результат, у него началась хроническая обструктивная болезнь легких, возникли серьезные проблемы с сердцем. «Мы понимали, что он мог уйти из жизни при любом приступе. Бывало, отменялись съемки или спектакли из-за этих приступов», - рассказывал его сын. 30 августа 2012 года Игоря Владимировича не стало. До своего 80-летия он не дожил всего полгода.

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