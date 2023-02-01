Америка разжигает конфликты на Востоке ради хаоса: какую роль в противостоянии сыграет Россия

Эксперт рассказала, зачем Иран и Израиль подталкивают к военному столкновению и какую роль в регионе может сыграть Россия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние события на Ближнем Востоке на Радио «Комсомольская правда» прокомментировала известный политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

СОЮЗ БАНДЕРОВЦЕВ И «БАРМАЛЕЕВ»

- В последние дни ходило много слухов о том, что между Ираном и Израилем может начаться большая война. Слухов, сразу скажем, было больше, чем официальной информации на этот счет. Но все же. Действительно ли ситуация в последние дни настолько обострилась?

- Действительно, все-таки шумиха была вокруг атак беспилотников на иранские объекты. The Wall Street Journal на Израиль пальцем показал. Но было совершенно очевидно, белыми нитками шито, что это попытка спровоцировать Иран на необдуманные действия, на месть в адрес Израиля. И, надо сказать, Иран, как всегда, выдержал мхатовскую паузу, и только вечером на Telegram-канале КСИР (Корпуса стражей исламской революции) вдруг появилась совершенно перпендикулярная информация о том, что эта диверсия была предпринята террористической группой «Моджахедин-э Халк». Она в основном действует с территории Ирака, Иракского Курдистана. Иранцы не раз по ней наносили удары, по центрам, где концентрировались эти люди. Другое дело, что иранцы считают, что эта группа давным-давно, извините за уголовную лексику, «покорешилась» и имеет выходы на западные и, возможно, израильские спецслужбы. Но поскольку у Ирана нет достаточных данных, подтверждающих это, они, будучи уважающей себя страной, никаких громких заявлений не делают.

- Зато было заявление в отношении Украины, где слишком бурно радовались атаке на Иран…

- Да, поскольку известный гражданин Подоляка на эту тему высказался, я думала, интересно, обратят ли иранцы внимание? По идее, они настолько солидны, чтобы еще на каждый «гав-гав» обращать внимание, это не в их стиле. И тут вдруг все-таки МИД Ирана встал в позу и сказал: «А ну-ка, теперь объясните, пожалуйста, что вы имели в виду?» А вот что может быть? Дело в том, что украинские бандеровцы давно взаимодействуют с самыми разными «бармалеями» на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, в Ираке, имеют отношение к жутчайшей совершенно трагедии в Шангале, где, по сути, геноцид езидов происходил.

Ну, так они инструкторами у этих «бармалеев» работали. Я думаю, что иранцы сейчас займутся расследованием, а не работали ли инструкторами эти бандеровцы, например, и у «Моджахедин-э Халк», которая действует против Ирана, например. Интересная тема, согласитесь.

ТЕРАКТ В ИЕРУСАЛИМЕ УСТРОИЛ «ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ»

- Связаны ли, по вашему мнению, нападение на Иран, и обострение палестино-израильского конфликта? Ведь прямо перед атакой дронов, был теракт в синагоге в Иерусалиме. Даже глава Госдепа США Энтони Блинкен приехал в Израиль и на Палестинские территории, чтобы это все разруливать.

- На счет разруливания, у меня совершенно иное впечатление. По всей видимости, какой-то части американского истеблишмента очень хочется спровоцировать Израиль, Иран, Турцию и некоторые другие страны в конфликты, разжечь этот регион ради его хаотизации. За этот последний теракт в Иерусалиме ни одна из палестинских организаций не взяла на себя ответственность, а обычно они это делают. То есть сам этот парень не является представителем какой бы то ни было из этих организаций. По всей видимости, он такой оплаченный полезный идиот. Это тоже любопытно, согласитесь.

Я надеюсь на то, что израильские власти торопиться с выводами тоже не будут. Их явно подталкивают к этому. Я не думаю, что Израилю прям вынь да положь, как нужны были эти военные учения наступательного характера совместно с американцами прямо сейчас. Но Израиль находится в столь сильной зависимости от Соединенных Штатов, что вынужден подчиняться и брать под козырек, по сути, являясь вассалом Соединенных Штатов в этом макрорегионе Ближнего и Среднего Востока.

За этот последний теракт в Иерусалиме ни одна из палестинских организаций не взяла на себя ответственность Фото: REUTERS

- Россия находится в уникальном положении на Ближнем Востоке, у нас там нет врагов. У нас хорошие отношения с Ираном, у нас хорошие отношения с Саудовской Аравией, у нас хорошие отношения с Турцией, у нас хорошие отношения с Израилем, особенно с Израилем Биньямина Нетаньяху. Может ли Россия действительно сшить в единое целое это лоскутное одеяло Ближнего Востока?

- Может, коротко отвечаю. Но, с моей точки зрения, скорее, в среднесрочной перспективе. Огромные возможности для нас открываются, потому что все эти страны понимают, что — давайте трезво к этому подходить — Россия не имеет ресурса для доминирования в регионе, но быть арбитром и способствовать снижению напряженности вполне в состоянии. И это всех устраивает. Потому что американцы, как известно, где ни посредничают, они везде после этого доминируют так, что приходится подчиняться им даже в ущерб собственным интересам. Более того, я совершенно не удивлюсь, когда Россия предложит создать формат урегулирования ирано-израильского конфликта. Дело в том, что у этого конфликта вообще нет никакого формата. В основном, они ругаются, говорят какие-то грозные фразы в адрес друг друга.

АМЕРИКА НАДОРВАЛАСЬ

- Вы сказали о том, что Америка хотел бы хаотизировать Ближний Восток. А для чего им это?

- Это связано с фундаментальными проблемами Америки как доминанта в формате глобализации. То есть, глобализация отчасти надорвала национальный ресурс самих Соединенных Штатов как государства. Я понимаю, что американские военные или ЦРУ, спецслужбы на афганском героине заработали до двух триллионов долларов, но из государственной казны они тоже потратили два триллиона долларов. И те деньги от героина точно не пошли в бюджет Америки, правда? Сегодня самой Америке доминирование на глобусе на нынешнем этапе обходится намного дороже, чем в 1990-е. Оно разоряет Америку. И что делать в этой ситуации? Вот начали США восстанавливать военно-промышленный комплекс, усиливать всю сферу энергетики. Полтора года нужно для того, чтобы энергогенерацию восстановить и перезапустить ВПК. А в мире за это время что делать? А если все остальные устроят праздник непослушания?

- В общем, не доставайся же ты никому!

- Да, пусть они все друг с другом воюют. И еще одно. Кто читал книгу «Великая перезагрузка» Клауса Шваба и Тьерри Маллере, тем ясно: элита-то она маленькая, ее всего один процент, а активов у нее 90% на земном шаре. А народу много, всех надо кормить. Пряников сладких всегда не хватает на всех. Поэтому что надо сделать? Сократить народонаселение. Как это можно сделать? Эпидемия, война...

- ... голод. Все всадники Апокалипсиса.

- Да, этим они и занимаются. Почему? Потому что система теряет управляемость. То есть, на сегодняшний день они зашли в тупик. Потому что они вынуждены, вот этот один процент, вынужден содержать огромную армию управленцев, которые, между прочим, тоже мечтают стать «царем горы» и из них может сформироваться некая контрэлита, которая эту элиту скинет. Вот вам и вся история. Поэтому надо подсократить народонаселение…

- В любом случае, у всех государств Ближнего Востока, наверное, есть этот общий интерес — избавиться от навязчивого американского доминирования в регионе.

- Да, но что может, с моей точки зрения, примирить многих? Если Россия не потеряет волю к жизни, то у нее, помимо того, что она может стать арбитром, есть возможность создать свой валютно-экономический регион, соседом или даже членом которого может стать в том числе Индия. Это очень большой регион и здесь более полутора миллиардов человек. То есть, внутренний рынок большой, и есть технологически развитые страны, такие, как Иран, Египет, возможно, в перспективе и Турция.

- То есть не удастся у Америки этот ее старый трюк — стравить всех на Ближнем Востоке, а самим снимать пенки?

- Мне представляется, что в этой политической шарманке валы и иглы уже стерлись. Потому что держать за дебилов весь Ближний и Средний Восток – себе дороже. Политики тоже приобрели большой опыт, что, собственно, подтверждается решением Саудовской Аравии и Эмиратов не повышать уровень добычи нефти, несмотря на то, что Байден чуть не на коленях их об этом просил. Более того, эти страны, насколько мне известно, так осторожненько, но свои активы из Соединенных Штатов пытаются вывести.