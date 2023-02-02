Россияне рассказали, что нужно сделать, чтобы чиновники стали ближе к народу

Участники опроса считают, что служители закона должны чаще посещать дворы, школы и поликлиники Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр испанского города нашел необычной способ контактов с избирателями: чиновник приходит к жителям города в гости на ужин, приносит с собой десерт и обсуждает с ними их проблемы. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а что, по мнению россиян, могло бы сделать российских чиновников ближе к народу. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как оказалось, большинство россиян считают, что чиновники попросту оторваны от реальной жизни в стране, поэтому могут что-то упускать. В связи с этим 54% опрошенных считают, что слуги закона должны намного чаще посещать городские учреждения, бывать в школах, поликлиниках, да просто во дворах жилых домов, причем без предупреждения, чтобы видеть, как работают службы, с какими проблемами сталкиваются граждане. Респонденты уверены, что это поможет чиновникам лучше понимать своих избирателей.

Кроме того, еще 44% россиян считают, что чиновники должны пользоваться общественным транспортом, хотя бы время от времени, чтобы видеть, что происходит на улицах, сталкиваться с обывателями лицом к лицу.

«Никаких персональных машин и поликлиник, а оплата их труда должна зависеть от состояния городов, сел и деревень», - предлагает участник опроса.

27% респондентов говорят, что в каждом регионе необходимо проводить открытые встречи и чиновников и местного населения, куда могли бы прийти все желающие и рассказать о своих проблемах, задать вопросы.

А вот 11% россиян считают хорошей идеей решение испанского мэра осуществлять визиты и предлагают перенять такую практику. Респонденты отмечают, что им есть о чем поговорить с российскими градоначальниками

«Хм... Я был бы не против, если бы ко мне в гости пришел такой чиновник. Уверен, нам есть, что обсудить», - признается участник исследования.

Еще 5% говорят, что для близости к народу чиновники должны проводить открытые онлайн-встречи, причем на постоянной основе. Так, больше людей получат возможность напрямую обратиться к власти, а многие бюрократические проблемы начнут решаться оперативнее.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Респонденты, говорят, что, в первую очередь, политики должны оказаться в тех же условиях, что и остальное население: с теми же, зарплатами, пенсиями, теми же проблемами с врачами, и тогда они поймут, что нужно менять в городах и селах в первую очередь.

«Чиновников ближе к народу сделают зарплаты как у народа (20-30 тысяч рублей), пенсии как у народа (минимальные или чуть выше), лечение в обычных поликлиниках (может, тогда изменится качество медпомощи и состояние поликлиник) и проезд на общественном транспорте», - рассуждает респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,1 тысячи человек.