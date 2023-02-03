Русский с корейцем братья навек

Острые корейские огурцы на скорую руку. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Особенно по части разных солений. У нас квашеная капуста - у них кимчхи. Исходный продукт разный, методы приготовления тоже различаются, но идея одна: сделать богатый витаминами, вкусный и долго хранящийся продукт. То же с огурцами и другими овощами. При этом и мы, и корейцы знаем, как сделать облегченные версии этих солений буквально за пять минут. Вот, например, рецепт острых корейских огурцов на скорую руку.

Нарезаем огурцы кружочками и складываем в большую миску. В миске поменьше смешиваем две-три дольки измельченного чеснока, по столовой ложке соевого соуса, кунжутного масла, сахара, рисового уксуса (наш тоже подойдет, если что), хлопья острого красного перца (тут количество зависит от того, насколько вы любите острое) и кунжутные семена.

Этим соусом я залил огурцы, хорошенько все перемешал и сел ждать. Выждав заявленные в рецепте 5 минут, я съел первый кусочек, а вошедшей на кухню буквально пару минут спустя жене с виноватым видом сказал: извини, дорогая, кажется, тебе ничего не осталось. Чем, кажется, сильно ее расстроил.

Чувство вины перед любимым человеком и природная смекалка выручили и на этот раз. Соуса осталось довольно много, вот я и решил таким же образом замариновать в нем еще что-нибудь. Первое, что попалось на глаза, - хурма. Немного экстравагантно, согласитесь, но почему бы не попробовать? И представьте, тоже получилось (только имейте в виду - это должна быть твердая хурма). Вообще у меня ощущение, что таким образом любой овощ можно сделать вполне корейским. Буду продолжать эксперименты, о результатах доложу.

Но лучше все-таки не торопиться, а дать отстояться овощам в холодном месте хотя бы час. Это я уже на хурме понял.