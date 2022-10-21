«Ядро мировой популяции»

Фото: ПАО "НК"Роснефть"

Бизнес – это не только про деньги. Социально ответственные компании готовы вкладывать средства даже в те проекты, которые не связаны напрямую с получением прибыли. В том числе в развитие науки. Например, в 2019 году «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Нефтяная компания обязалась системно развивать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу популяций белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки в Российской Арктике. Ученые называют их видами-биоиндикаторами, которые показывают, насколько устойчива арктическая экосистема.

В 2022 году полевые исследования уже завершены. По итогам оценки полученных результатов планируется разработать практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании. Результаты исследований будут также опубликованы в открытом доступе, сообщили участники проекта в пресс-центре «Комсомольской правды».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

«В рамках федерального проекта была разработана инициатива, которая получила название «Бизнес и биоразнообразие», — отметила начальник отдела по сопровождению и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» Минприроды Оксана Никушина. - Инициатива была направлена не только на привлечение внебюджетных средств, но и на повышение экологической и социальной ответственности коммерческих компаний. Самое первое соглашение министерство заключило с компанией «Роснефть». Вы наш первый партнер в рамках нацпроекта «Экология». Вы первопроходцы!»

Справедливости ради скажем, что сейчас и другие компании активно развивают аналогичные проекты, но «Роснефть», похоже, уже вошла в историю отечественной науки.

«Получен огромный объем уникальных данных о животном мире Арктики, - отметил директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефть» Александр Пашали. - Все полученные данные используются специалистами нашей компании для подготовки практических решений - инструментов охраны и мониторинга ключевых видов на лицензионных участках компании. Сохранение хрупкой среды Арктики - это наша ответственность перед будущими поколениями».

В числе самых любопытных открытий этого года — одно из крупнейших лежбищ моржей на острове Хейса. За животными наблюдали специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН во время рейса «Плавучего университета» по маршруту Диксон – Земля Франца Иосифа – Архангельск. Раньше на острове фиксировали около 150 особей, а в этом году их насчитали 658. Все они держались далеко от воды — такое поведение моржей прежде не было описано в научной литературе.

Ученым есть с чем сравнивать. Ранее они провели беспрецедентные по масштабу исследования (в том числе, с помощью беспилотников) лежбищ моржей на островах архипелага Земли Франца Иосифа. Дважды были обновлены данные о численности животных. В 2020 году наблюдали 3000 особей, в 2021 - уже свыше 7000. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов удалось изучить также кормовую базу моржей, произведен отбор бентоса (микроорганизмов, которые обитают в грунте – «КП»).

МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ

Специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН принимают самое активное участие в исследовании белого медведя. Летом 2020 года ученые работали на мысе Желания архипелага Новая Земля. В 2021 году в весенний период работы велись также на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Специалисты наблюдали за животными в период выхода самок из родовых берлог. Общая протяженность маршрутов экспедиции составила более полутора тысяч километров. На трех самок были надеты ошейники со спутниковыми передатчики. Первые данные передатчиков зафиксировали миграцию медведиц с медвежатами по льду от острова Земля Александры к острову Земля Георга и обследование ими прибрежных бухт этого острова.

Фото: ПАО "НК"Роснефть"

Ученые Арктического и Антарктического НИИ проводят исследования белой чайки. В 2020 и в 2022 специалисты работали в северной части Карского моря на остове Визе. Были также обследованы 8 известных ранее мест гнездования, в том числе на островах Голомяный, Средний и Домашний. На 8 чайках были установлены GPS-трекеры для выявления районов и биотопов добывания пищи. Также удалось снять 2 трекера, установленных в сезоне 2020 года, что позволит проанализировать годовые перемещения птиц. Проведены авиационные наблюдения с вертолета и беспилотника, видеофиксация гнездового поведения чаек – получено не менее 100 часов материалов. Отловлено и окольцовано 129 взрослых особей белой чайки и 20 птенцов.

«Российская Арктика – ядро мировой популяции. У нас на одном острове гнездится столько особей, сколько на Шпицбергене и в Канаде вместе взятых. Поэтому наши исследования очень важны и для мирового сохранения вида», — пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Арктик-шельф» Арктического и антарктического научно-исследовательского института Мария Гаврило.

МАРКЕРЫ СТАДА

Фото: ПАО "НК"Роснефть"

Кроме того, «Роснефть» при участии Сибирского федерального университета изучает состояние популяции северного оленя. За последние три года удалось организовать комплексный мониторинг животных на Восточном Таймыре. Во время наземных и авиационных учетов проведены фото- и видео-съемка с последующей идентификацией особей, регистрация мест антропогенного воздействия на стадо, сбор образцов биологического материала, съемка со спутника и беспилотного летательного аппарата для детального обследования обнаруженных групп животных. Олени, помеченные ошейниками с радио-маячками, стали маркерами оленьих стад. Это позволяет дистанционно отследить полный цикл миграции животных.

Как полученные в экспедициях данные будут учтены в работе «Роснефти»? Александр Пашали отметил, что впоследствии, когда будет вестись производственная деятельность в Арктике, наблюдение за ключевыми видами животных позволит определить степень ее влияния, вносить изменения в производственные планы или разрабатывать программы по обеспечению экологичности производства.