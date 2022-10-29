Звезд подменили: Харламов подружился со своим двойником, а вместо Асмус снимается сестра

Ивана Ганта (слева) стали звать вести корпоративы чаще, чем Дмитрия Нагиева (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданную тенденцию рассказали мне киношники: сейчас на съемках все чаще стали использовать дублеров знаменитых артистов. Причина банальна: так экономичнее. Гонорар звезд исчисляется сотнями тысяч, а их «заменителям» платят от 3 тысяч за смену. Исполнителей ролей снимают на крупных планах, так что тут никакого обмана. А на общих работают их двойники. «КП» выяснила, кого и как нанимают в качестве дублеров звезд.

Семейный подряд Кристины

У Кристины Асмус есть персональный дублер - родная сестра Карина. Фото: СОЦСЕТИ

У Кристины Асмус есть персональный дублер - родная сестра Карина. Актриса убеждена, что лучше, чем сестра, с ролью ее двойника никто не справится. К тому же Карина еще и выполняет в кадре трюки вместо актрисы. Сестра звезды - мастер спорта по спортивной гимнастике и трехкратная чемпионка Европы. Правда, в фильме «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» у Асмус, которая играла Светлану Хоркину, было сразу две дублерши. Трюки на брусьях выполнила 14-летняя гимнастка из Краснодара Дарья Скрыпник.

Вместо Козловского пенальти бил другой

Евгений Доронин (слева) стал двойником Данилы Козловского (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы Данила Козловский в фильме «Тренер» выглядел как заправский спортсмен, был объявлен кастинг дублеров. Искали претендентов с условием: внешнее сходство и умение играть в футбол. Футболист из Новороссийска Евгений Доронин выиграл кастинг и получил пропуск на съемки. В опасных моментах на поле вместо Козловского снимали дублера. А, например, в фильме «Лед» фигуристка Катарина Гербольдт выполняла спортивные номера за актрису Аглаю Тарасову.

Фигуристка Катарина Гербольдт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Живой Саша Белый и мертвый Есенин

Живой Есенин в кадре - это Безруков. Фото: Кадр из фильма

Случается и так, что актер не хочет сниматься в картине, а все равно он в ней появляется. Благодаря дублеру! Так вышло, что Сергей Безруков наотрез отказался сниматься в продолжении бандитского сериала «Бригада». Продюсеры его и уговаривали, и заманивали миллионами - тот ни в какую. И все же в картине «Бригада-2. Наследник» в одном из эпизодов появился Саша Белый: его показали в машине, разговаривающим по телефону. Актера заменил дублер. Эдуард Чеченов не был артистом и не особо хотел попасть в кино. Он - бывший военный, отслуживший в горячих точках. После службы работал в охране, а потом его заметили киношники и пригласили на съемки. В итоге Эдуард так увлекся, что поступил в Институт культуры и искусства и стал киноактером.

А его хладный труп - дублер. Фото: Кадр из фильма

А в сериале «Есенин» Сергей Безруков, сыгравший поэта, не захотел сниматься в гробу. И тогда его на съемках тоже заменил дублер. Так что знайте: живой Есенин в кадре - это Безруков, а его хладный труп - двойник.

«Тень» Машкова терпит за него побои

Каскадер Машкова Трепесов с удовольствием раздает интервью. Фото: СОЦСЕТИ

Каскадер Сергей Трепесов - постоянный дублер Владимира Машкова. Их совместные фото облетели соцсети. И Трепесов с удовольствием раздает интервью. Говорит, что работал с актером еще в фильме «Край». Он всегда остается в тени звезды, хотя выполняет самое сложное, и терпит порой настоящие муки. Например, в сериале про Распутина «Григорий Р.» Трепесов заменял Машкова в самых физически сложных сценах. Его и с крыши сбрасывали - он падал на 600 картонных коробок для более мягкого приземления, и били.

«На мне был специальный металлический жилет, под которым находилась смягчающая подкладка. Лупили меня вовсю, - вспоминал каскадер. - Также я заменял Машкова в сцене с лошадьми». В финале ленты старца топят в проруби. От услуг дублера, на его счастье, все же отказались - топили загримированный манекен. Чтобы изготовить куклу, с лица актера снимали слепки, а потом манекену приклеивали волосы.

Дублеры Нагиева переругались

Еще недавно Дмитрий Нагиев разрывался между телевидением, рекламой и съемками в сериалах. Его официальный дублер Иван Гант (он заменял артиста в сценах фильмов «Одной левой», «Самый лучший день») едва поспевал за ним на все точки. Пришлось нанять еще одного - Алексея Муромцева. Он замещал Нагиева в «Физруке», после чего его стали звать и на другие проекты. Между дублерами возникла серьезная конкуренция: они спорили, кто больше похож на оригинал. Гант научился копировать Нагиева и даже в обычной жизни порой выдавал себя за него. У него на улицах просили автографы, принимая за «подлинник». Когда дублера в образе звездного ведущего начали приглашать на корпоративы чаще самого Нагиева, Дмитрий рассердился и поставил двойнику на вид: знай меру.

Иван Гант (на фото) замещал Нагиева в «Физруке», после чего его стали звать и на другие проекты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гарик плюс «Гарик»

Корреспондент «КП» сняла Харламова (в центре) и его дублера (справа) на набережной Москвы-реки. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

…Я не поверила своим глазам, когда на набережной Москвы-реки увидела двух одинаковых мужчин. Мне навстречу шли… два Гарика Харламова! Как в шоу «Точь-в-точь!». Но это было не шоу, а съемки комедии «Гусар-2» для ТНТ. Для исполнителя главной роли, то есть самого Гарика Харламова, нашли специального артиста, который подменяет его во время проходов. Это не каскадер, он не выполняет трюков, он так называемый телесный дублер - дает свое тело «напрокат» Харламову для съемки общих планов. То есть делает часть рутинной работы за звезду.

Дублер у Харламова - не с улицы, а с персональной рекомендацией от Павла Воли. Это 41-летний Илья Сорокин, уроженец Владимира. Играл в местном театре, а потом решил попробовать себя в юморе. Прошел мастер-класс у звезды «Камеди» и стал первым финалистом программы «СилаВоли24». Дублер Харламова снимается и как самостоятельный артист, например, в сериале «След».

ВО ДАЮТ!

Джей Ло заменил мужчина

Дженифер Лопес подменял мужчина. Фото: СОЦСЕТИ

Дженнифер Лопес во время съемок клипа на песню Follow The Leader должна была выполнять трюки. Но и для девушек-дублеров они показались физически сложными, поэтому решили нанять дублера-мужчину по имени Дэниэл Арройо. Его загримировали под Лопес, сделав ему парик с такими же длинными, как у певицы, волосами. Дженифер сфотографировалась со своим дублером, и поклонники посчитали, что они очень похожи, хоть и разного пола.

КСТАТИ

За Наташу Гусеву прыгала 13-летняя школьница

Оксана Компаниец исполняла трюки... Фото: СОЦСЕТИ

...вместо Наташи Гусевой, сыгравшей Алису. Фото: Кадр из фильма

Фото: Кадр из фильма

В фильме «Гостья из будущего» героиня Алиса должна была демонстрировать колоссальные физические способности: запросто перепрыгивать с крыши на крышу, мчаться перед движущимся троллейбусом и лихо перемахивать через высокий забор. Каскадеры открыли секрет журналистам: трюки за исполнительницу главной роли делала 13-летняя спортсменка Оксана Компаниец из Ленинграда. После съемок ей подарили сарафан и тапочки, в которых она изображала девочку из будущего.

О том, как подбирают дублерш для постельных сцен, читайте в следующем номере.