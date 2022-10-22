Джен Псаки вызвана в суд по иску против Байдена

В качестве свидетелей суд разрешил вызвать бывшего секретаря Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Суд в США разрешил вызвать свидетелей по делу Джо Байдена, в котором президента страны обвиняют в сотрудничестве с соцсетями с целью влияния на общественное мнение.

Генеральные прокуроры штатов Миссури и Луизианы в мае подали иск в суд против действующего президента США. Высокопоставленные чиновники обвиняют главу государства в нарушении свободы слова.

Согласно иску, генпрокуроры считают Байдена причастным к сговору и сотрудничеству с платформами Meta* и YouTube, а также соцсетью Twitter с целью усиления цензуры и блокирования неугодного контента. В частности, речь идет об удалении публикаций, связанных с содержимым ноутбука сына президента Хантера Байдена. Кроме того, в документе говорится, что в соцсетях цензурировалась информация о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, а любые сообщения о несогласии с результатами президентских выборов в США помечались как дезинформация.

В качестве свидетелей суд разрешил вызвать бывшего секретаря Белого дома Джен Псаки и бывшего главного инфекциониста США, д-ра Энтони Фаучи.

– Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей, – сказано в документах по делу.

*Meta – признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ