Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсекретарём ЦК Коммунистической партии Китая

Президент первым поздравил главу Китая с третьим сроком во главе страны Фото: EAST NEWS

Президент России Владимир Путин отправил председателю Си телеграмму по случаю переизбрания. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

«Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Генсека Центрального комитета компартии Китая. Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии», - написал российский лидер.

Президент первым поздравил главу Китая с третьим сроком во главе страны.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», - написал в конце Путин.

Си Цзиньпин стал первым политиком эпохи китайского экономического чуда, который остался на третий срок. Отец экономических реформ Дэн Сяопин в свое время добился ограничения в два срока. Но председатель Си несколько лет назад этот лимит отменил.

Более того, после 20 съезда компартии в политбюро почти не осталось сторонников прошлого главы КНР Ху Цзиньтао. Председатель Си сосредоточил в своих руках почти всю власть, не оставив оппозиции.

Увидим, как это скажется на будущем страны. Ведь многие эксперты как раз объясняли успех Китая регулярной сменой высшего руководства и борьбой внутри партии. У политиков со здравыми идеями всегда был шанс рано или поздно продавить свою точку зрения.