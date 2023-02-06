Студенты считают «Газпром нефть» лучшим работодателем для старта карьеры в нефтяной отрасли

Фото: «Газпром нефть»

«Газпром нефть» стала самым желанным работодателем у студентов, мечтающих о работе в нефтяной индустрии. Построить карьеру в компании хотят большинство старшекурсников профильных для отрасли факультетов. Таковы результаты опроса учащихся 30 ведущих вузов страны, проведенного аналитиками рейтинга лучших работодателей FutureToday.

В других индустриях лидерами по итогам голосования студентов стали компании Яндекс, Росатом, СИБУР и Сбер. Всего исследователи опросили 21,5 тыс. учащихся профильных факультетов выпускного и предвыпускного курсов, в том числе бакалавров и магистров 2022-2023 годов выпуска.

В числе важных факторов при выборе будущего места работы студенты назвали корпоративную культуру, возможности для развития и карьерного роста, внедрение в бизнес инновационных технологий, а также наличие важных для страны и общества масштабных проектов. Большое значение также имеют стабильность компании на рынке и реализуемые ею социальные программы.

Ежегодный рейтинг FutureToday является крупнейшим в России исследованием профессиональных предпочтений учащихся отечественных вузов. Список самых привлекательных работодателей составляется на основе онлайн-опросов и очных интервью со студентами в кампусах. Главная цель исследования – проследить тенденции на современном рынке труда, определить самых популярных среди молодых специалистов работодателей и выявить предпочтения и ожидания студентов старших курсов при выборе будущего места работы.