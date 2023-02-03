Скандал в Третьяковке: Поступили жалобы на показ «запойного алкоголизма» и отсутствие головы у Богородицы

Гости разглядели на выставке в зале на Крымском валу, посвященной XX веку, сцены беспросветной безнадеги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Искусство прекрасно тем, что дарит бесконечную свободу интерпретации и отождествления. Но этим же и опасно. Поэтому Министерство культуры РФ и отнеслось с особым вниманием к жалобам некоторых посетителей Третьяковской галереи. Гости разглядели (и ужаснулись) на выставке в зале на Крымском валу, посвященной XX веку, сцены беспросветной безнадеги.

А если точнее: «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности», обнаружив в советском искусстве второй половины XX века сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации».

Имя гостя не раскрывается, да разве это и важно? Теперь Минкульт просит Третьяковку «проверить» выставку на предмет соответствия традиционным ценностям, которые теперь вообще-то закреплены на законодательном уровне указом президента России от 9 ноября 2022 года.

В телеграм-каналах пишут об инциденте чуть более развернуто. Мол, некто Сергей Шадрин в жалобе к Минкульту обозначил претензии вполне конкретно: в цикле «Тайная вечеря», состоящем из 13 полотен, «невозможно понять, кто является Иудой» даже после подробного изучения. Имеются в виду работы Натальи Нестеровой 2005 года. Они и правда специфичные, но трактовать их как буквальное осмысление известного библейского сюжета едва ли верно. Ведь, как отмечали искусствоведы, работа показывает, что вообще такое застолье, почему люди собираются; «собрание апостолов — сущность того, что вообще может происходить между людьми, когда они долго вместе и кто-то кого-то любит…».

Скульптура «Пьета», созданная в 1978 году Александром Бургановым, согласно жалобе, является «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета, поскольку у Богородицы нет головы.

Тут тоже не все так просто. Ведь голова Богородицы отсутствует неслучайно. Этим скульптор только подчеркивает глубину скорби и отчаяния после распятия сына.

— В композиции не персонифицированы главные герои – нет склонившейся скорбящей Матери, нет распростертого на ее коленях мертвого тела, — указано на сайте Бурганова. — Осталась лишь ткань, некогда бывшая облачением и ставшая самостоятельным самодостаточным объектом. Мы не видим жестов отчаяния и скорбного плача. Страдание как бы скрыто от нас. Остались лишь складки, сохранившие узнаваемые формы Пьеты. Этим абстрагированием от конкретных форм человеческого тела скульптор достигает максимального трагического звучания образа и формирует то сакральное пространство, в котором сосредоточены воспоминания о всех прекрасных произведениях искусства, объединенных этой темой.

Словом, перед Третьяковкой теперь задача со звездочкой. Или картины снять, или голову скульптуре надеть. Ведь по схожим мотивам в 2022 году была отменена девятая Московская международная биеннале современного искусства, которая должна была пройти в Третьяковской галерее. Глава Минкульта РФ Ольга Любимова назвала биеннале «спорной по содержанию выставкой» и заявила, что ее проведение невозможно на площадке Третьяковки.