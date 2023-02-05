Почему российская экономика устояла под санкциями, чему современные мультики учат детей и кого люди принимают за снежного человека

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. США медленно, но уверенно разжигает конфликт на Украине (слушать)
2 место. Денис Пушилин: Противник не угомонится. У нас впереди ещё много шагов для освобождения Украины (слушать)
3 место. Каринэ Геворгян: США на Ближнем Востоке всех «достали» своими попытками доминировать (слушать)
4 место. Александр Коц: На Украине Россия уничтожает потомков недобитков фашистской гадины (слушать)
5 место. Никита Кричевский: Нашу нацию санкциями не перешибить. У нас генетическое умение обходить запреты (слушать)
6 место. Американских экспертов поразила невероятная устойчивость российской экономики (слушать)
7 место. Мошенники обокрали москвичку на полмиллиона с помощью искусственного голоса (слушать)
8 место. Йети косолапый: ученый доказал, кого люди принимают за снежного человека (слушать)
9 место. Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (слушать)
10 место. Что вырастет из наших детей, которые смотрят современные мультики (слушать)