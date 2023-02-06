Первой женщиной принца Гарри оказалась экскаваторщица

Британский принц Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из самых пикантных откровений британского принца Гарри, изложенных им в автобиографической книге «Запасной, ставшей бестселлером, является рассказ принца о первом в его жизни сексе.

Гарри утаил имя женщины, с которой он лишился девственности. Он лишь рассказал, что она была гораздо старше его. Читатели «Запасного» и журналисты называли имена самых разных знакомых принца, с которыми все это могло произойти. Но 40-летняя британка Саша Уолпол заявила, что именно с ней Гарри и отправился в поле за пабом, где все, по его собственному признанию, и произошло. Причем в книге он описал произошедшее как «бесславный эпизод».

О своем первом сексуальном опыте Принц Гарри поведал в вышедшей недавно книге мемуаров. Фото: REUTERS

Уолпол, работающая экскаваторщицей, настаивает, что она – именно та женщина, пишет Daily Mail. Хотя она всего лишь на два года старше Гарри. Но факт того, что Уолпол и герцог Сассекский знакомы давно, никто не ставит под сомнение: это подтверждают и многочисленные старые фотографии, на которых присутствуют оба. Снимки сделаны в Глостершире, где расположено королевское поместье.

Саша рассказала, что пригласила 17-летнего Гарри в паб, чтобы отпраздновать ее 19-ый день рождения, и что именно принц сделал первый шаг, приведший их к «спонтанному и искрометному сексу на поле за питейным заведением».

Семнадцатилетний Принц Гарри. Фото: EAST NEWS

«Пойдем покурим? – спросил меня Гарри. И мы украдкой, чтобы не заметили его охранники, выскользнули из паба. – вспоминает Саша. – Гарри начал целовать меня страстно и интенсивно. И быстро перешел от поцелуев к чему-то более серьезному… Это было мгновенно, горячо, бам-бам, как бывает между двумя друзьями. Он не был для меня принцем, он был мои другом, и ситуация немного вышла из под контроля.. Мы не собирались этого делать, все случилось непреднамеренно. И я не знала, что он девственник. Не было никаких девственных вибраций, он знал, что делал. Все это было быстро, дико, захватывающе».

В мемуарах Гарри пишет, что «поездка» была быстрой, «после нее она шлепнула меня по попе, как жеребца».

Саша теперь парирует, намекая на то, что от секса с Гарри не получила никакого удовольствия: «Честно говоря, он не позаботился о том, чтобы я была счастлива».

Сейчас Саша Уолпол счастлива в браке, у нее двое детей, а работает она экскаваторщицей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вечеринка положила конец дружбе принца и Саши. Они больше никогда не виделись и не переписывались друг с другом.

Саша счастлива в браке, у нее двое детей. Она работает экскаваторщицей, и, как говорит она, живет совсем другом мире, нежели Гарри в его калифорнийском поместье.