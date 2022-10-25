Илон Маск обозвал Гарри Каспарова* придурком

Маск не стал особо стесняться в выражениях Фото: REUTERS

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX, Илон Маск жестко отреагировал на слова гроссмейстера и политического активиста Гарри Каспарова* о советах Киеву. А еще сравнил шахматиста с iPhone.

В одном из интервью на американском телеканале Каспаров подверг критике предложения Маска по мирному урегулированию украинского конфликта, заявив, что предпринимателю легко давать советы Киеву «сидя в комфортном особняке».

В ответ на это Маск не стал особо стесняться в выражениях.

– У меня даже дома нет, не говоря уже об «особняке», ты, придурок, – написал предприниматель в Twitter.

Позже, отвечая на комментарии пользователей, Маск пояснил, что живет «в гостях», поскольку это позволяет ему чаще видеться с друзьями, которыми он дорожит.

А еще миллиардер оценил умственные способности Каспарова*, написав, что тот играет в шахматы почти так же хорошо как iPhone, но «в остальном он идиот».

Ранее в Bloomberg заявили, что высказывания Маска относительно конфликта на Украине могут привести к проверке его предприятий на предмет угрозы национальной безопасности. В Белом доме эту информацию опровергли. А заявление газеты The Washington Post о беспокойстве властей США из-за растущего политического влияния Маска сам миллиардер назвал «лицемерными».

* - признан в РФ иностранным агентом