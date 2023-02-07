Российские долгожители помогают в изучении старения: исследователи составят "иммунную карту"

Важная часть пазла под названием «механизм старения» кроется в том, что наша иммунная система отвечает на различные стимулы индивидуально Фото: Shutterstock

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова провели исследование здоровья среди 250 российских долгожителей. Оказалось, что только 10% из них состарились благополучно, а у подавляющего большинства людей (90%) почтенный возраст приходит вместе с увеличением показателей системного воспаления в 10 – 20 раз, что говорит о хронических болезнях и старческой немощи. В Институте изучения старения при университете имени Пирогова нашли способ на это повлиять, изучив «биографию иммунитета» людей.

Важная часть пазла под названием «механизм старения» кроется в том, что наша иммунная система отвечает на различные стимулы индивидуально.

У человека есть не только его биография жизни, но и иммунобиография. Состояние иммунной системы меняется на протяжении всей жизни и зависит от очень многих факторов. Свою роль здесь играют и типы инфекций, с которыми человек встречается, и то, насколько интенсивным было воздействие бактерий или вирусов, и в каком возрасте человек болел, и генетические факторы, особенности диеты, состав микробиома (полезных микроорганизмов) кишечника, а также факторы внешней среды. Все это отражается на том, будут ли в старости у человека серьезные воспалительные процессы в различных тканях и органах, или старость будет благополучной.

- Наша лаборатория занимается разработкой теории воспалительного старения в рамках новых концепций иммунобиографии и тренированного иммунитета, - говорит Людмила Ганковская – руководитель лаборатории иммунологии старения Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии медико-биологического факультета РНИМУ. - Теперь перед нами стоит задача разработки анкеты-иммунобиографии, в которую войдут данные по антигенным воздействиям (перенесенным инфекциям, - прим. ред.), особенностям питания, физической нагрузки, социально-экономические и другие аспекты образа жизни.

Исследование в рамках масштабного проекта RussAge (русский возраст) поможет наметить контрольные точки, в которых происходит переход нормального старения в патологическое. Оценят и уровень «молодости» клеток организма у людей, состарившихся по здоровому сценарию, и у тех, для кого почтенный возраст несет за собой серьезные нарушения в работе сердца и сосудов, онкологические болезни и нарушения в работе эндокринной системы. В результате российские ученые планируют разработать подход, который позволит выявить начало воспалительного типа старения еще до появления симптомов болезней и даст возможность корректировать лечение от самых разных недугов с учетом факторов иммунобиографии человека в молодом и среднем возрасте, а значит – увеличить продолжительность здоровой жизни.