Роковое пророчество Джорджа Сороса: НАТО не нужны мешки с трупами, для этого есть Восточная Европа

Майдан 2014 года стал ключевым этапом плана по превращению Украины в анти-Россию. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

…22 сентября 1987, разгар перестройки. В Москве — подписание соглашения о сотрудничестве между Советским Фондом Культуры и Фондом Джорджа Сороса. В тогдашним газетах этого то ли венгра, то ли американца именуют «дальновидным бизнесменом» и «видным представителем деловых кругов Запада». Ещё лет пять назад такие контакты вызвали бы пристальный интерес КГБ, но теперь веют другие ветры…

— Я не представляю ни государство, ни политическую партию, — говорит главный гость, сам господин Сорос, корреспонденту ТАСС. — Я выступаю по своей инициативе. Все мы — люди Земли, живём в общем доме.

Эта фраза из газеты «Советская культура» от 24 сентября 1987 года — вероятно, первое упоминаний Сороса в наших СМИ.

И конкретика: «Фонд Сороса готов финансировать поездки в США советских учёных, писателей, художников, принимать на учёбу советских студентов…»

Вообразите реакцию среднего интеллигента откуда-нибудь из Ленинграда или Свердловска на подобные завлекушки. Ну-ка ты, вожделенная заграница, которую ты видел лишь в кино. И ведь тебя не просят предавать родину — наоборот, западный фонд предлагает «вместе построить демократию и жить по общечеловеческим ценностям» — разве плохо?

И, уж конечно, никто не предполагает, что загадочный глава загадочного фонда под красивые слова об «открытом обществе» расставляет фигуры для партии, которая будет продолжаться десятилетия. Сейчас Джорджу Соросу уже 92, но его сетевые структуры по-прежнему раздают гранты на цветные революции и пестуют политактивистов по всему миру.

И этот новый глобальный мир «по дедушке Джорджу» в чём-то даже неплох — просто он полностью отрицает право отдельных народов на собственную жизнь и на собственные ценности, подменяя их всё более агрессивным либерализмом. Ведь если 35 лет назад Фонд Сороса методами «мягкой силы» разрушал тоталитарные режимы соцлагеря (с чем многие не спорили), то сейчас — уже традиционную семью и понятие пола.

Надо отдать должное, Сорос — превосходный стратег и аналитик. И ещё в начале 1990-х, когда отношения ельцинской Москвы и Запада были почти безоблачными, магнат-филантроп предсказал главную особенность нынешней войны между НАТО и Россией на Украине.

Зловещая улыбка Джорджа Сороса (на фото - справа) не предвещала России ничего хорошего еще во времена президентства Бориса Ельцина. Фото: Дмитрий ДОНСКОЙ/РИА Новости

«РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА НИЧЕГО ЗАПОДОЗРИТЬ»

Открываем длинное, страниц на 20, эссе Сороса под названием «К новому мировому порядку: будущее НАТО», дата публикации — 1 ноября 1993. И вновь воздаём автору должное: в год, когда США, казалось, были на пике мощи, магнат предсказал, что «Америку раздирают внутренние проблемы, отчасти вызванные её бременем единственной оставшейся сверхдержавы».

Что же, по мнению Сороса, может грозить его толерантной берлоге? Анализируя дальнейшие варианты, филантроп пишет об «опасности становления националистической диктатуры в России после стабилизации её экономики» (тут надо понимать: либералы подразумевает под термином «национализм» то, что мы, скорее, именуем «патриотизм»; проще говоря, самый страшный кошмар — сильная и национально ориентированная Россия).

Поэтому, по мысли Сороса, противостоять «угрозам безопасности» (под коими подразумевается Кремль) должна наднациональная структура — НАТО. Автор не говорит прямо, что Москву нужно отвлечь пацифистскими инициативами Альянса наподобие проекта «Партнёрство во имя мира», — но это читается между строк:

«Нужно избегать подозрений [России] в формировании [вокруг неё] нового «санитарного кордона»… если Россия впишется в партнёрские программы НАТО, то ничто не помешает таким странам, как Польша, Чехия или Венгрия, быть допущенными в Альянс».

Забегая вперёд — именно такую тактику использовали Париж и Берлин в 2014 году, усыпляя Москву ложно-мирными инициативами Минских соглашений — в чём недавно признались сами бывшие европейские лидеры наподобие Ангелы Меркель.

И теперь — самый сок. В конце своего длинного и нудного эссе Сорос роняет загадочную (на тот момент) фразу:

«Кстати, сочетание людской силы из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО значительно повысило бы военный потенциал Партнерства — поскольку это снизило бы риск мешков с трупами для стран НАТО, что является основным ограничителем их готовности к действию».

ИХ ВЕДУТ НА УБОЙ

И теперь возвращаемся в наше время. Что мы видим сейчас на полях Украины? Да ровно то, что описал Сорос. Отступившая от традиционных ценностей Америка — уже не та, что 60 лет назад, и не может позволить себе потерять 60 тысяч солдат, как во Вьетнамской войне. Да и в Западной Европе моральный климат не лучше. Либерализм, толерантность и дети-трансгендеры в школах почему-то не воспитывают защитников отечества.

Зато в Восточной Европе, Польше и Украине, всё иначе. Сии страны полностью подконтрольны США, но с гей-парадами и прочей «новой этикой» там плоховато. Наоборот, пестуется самый дикий этнонационализм; но против этого «зверя» Сорос не возражает, ведь тот направлен против главного врага — России. И, ровно по заветам «дедушки Джорджа», умирают за его либеральную идеи десятки тысяч украинцев, снабжённых натовскими оружием.

Станет ли следующим этапом, после неизбежного поражения Украины, включение в войну следующего «пушечно-мясного эшелона» — Польши? Что же, коллективный Сорос, конечно, богат и умён, но и он не всесилен, а в Восточной Европе сохраняются трезвые голоса.

Его родина, соседняя Венгрия, отвернулась от блудного сына (в буквальном смысле — организации Сороса там запрещены) и яростно выступает против натовских поставок в Незалежную. Да и в Варшаве осторожничают; когда в прошлом ноябре в восточную Польшу прилетела загадочная ракета, убив двух местных жителей, то Речь Посполита не пошла на эскалацию с Россией, по сути признав, что ракета — украинская.

Так что эндшпиль грандиозной партии приближается — но вот только далеко не в той конфигурации, на которую рассчитывал 92-летний кукловод.

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