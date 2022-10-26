Куда идёт глобальная экономика?

XV Веронский Евразийский экономический форум пройдет в Баку 27–28 октября. Фото: ru.wikipedia.org

Юбилейный, XV Веронский Евразийский экономический форум пройдет в Баку 27–28 октября. Участники обсудят широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека». В мероприятиях Форума примут участие: первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, президент Ассоциации «Познаём Евразию» (Италия) Антонио Фаллико.

«Евразийский экономический форум состоится в очень важное время. Сегодня уделяется значительное внимание развитию интеграционных процессов в Большой Евразии, прежде всего – в торгово-экономической сфере. Азербайджан является одним из таких центров развития деловой активности в Евразии и стратегическим макрорегионом этого направления. Уверен, что участие ключевых спикеров из разных стран позволит провести качественную дискуссию и сформулировать конкретные решения для достижения общих целей по формированию Большого Евразийского партнерства», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Я очень рад, что, несмотря на глобальные сложности, XV Евразийский Экономический Форум состоится, хотя не в итальянской Вероне, как обычно, а в Баку, – говорит Президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. – Столица Азербайджана выбрана потому, что географически она находится в центральной части евразийского пространства между Атлантикой и Тихим океаном, на границе Европы и Азии, и исторически является перекрестком торговых путей. В быстро меняющемся мире именно это пространство становится особенно важным для обеспечения всей планете безопасности и процветания. Только соединив усилия, можно построить новую экономику, в центре которой будет находиться человек. В этом плане ключевую роль играет дипломатия бизнеса, которая может продвигать общие интересы экономического развития, искать то, что сближает, а не разъединяет, новые точки соприкосновения и возможности для сотрудничества и роста. Уверен, что нынешний Форум сможет найти реалистические и конструктивные направления социально-экономического развития в интересах процветания всего человечества», – отметил Антонио Фаллико.

Президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день работы Форума состоятся сессии, посвященные глобальным вызовам в энергетике, вопросам энергобезопасности Европы, роли бизнеса в глобальной геополитике и создании экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.

Также в стартовый день пройдет специальная сессия «Азербайджан – крупный хаб евразийского экономического сотрудничества и его перспективы в отношениях с ЕАЭС», на которой эксперты подробно расскажут о своем видении перспектив и возможностей Азербайджана и его растущей экономики в нынешней обстановке.

В заключительный день Форума дискуссии будут посвящены работе финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры как условия для модернизации цифровой экономики и развития территорий, а также промышленной революции и становлению экономики будущего в Большой Евразии.