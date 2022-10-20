Соединяют города

ТРУДЯТСЯ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Движение по пяти мостам, в том числе через реку Кальмиус в Мариуполе, будет восстановлено в ближайшее время.

- Строители трудятся на восстановлении мостов в самых разных уголках нашей республики. Работают быстро, масштабно и качественно. Уже в ближайшее время движение будет открыто по мостам через реки Калка в районе села Касьяновка и Кальмиус в Мариуполе, в селе Старомарьевка, пгт Новотроицкое и в районе Нижней Крынки, - рассказал председатель правительства республики Виталий Хоценко.

График работ не предполагает выходных. Строители работают в две-три смены сутками напролет.

В планах до конца года восстановить и частично отстроить заново семь мостовых сооружений. Мосты сейчас ремонтируются на трассах Енакиево - Харцызск, Волноваха - Тельманово, Славянск - Донецк - Мариуполь и в самом Мариуполе.

- Сложность работ заключается в разминировании, - сообщил начальник участка по мостам «Автодор-Донбасс» Александр Галаев. - Очень много находим «сюрпризов», противопехотных мин, противотанковых снарядов. МЧС ДНР всегда оперативно приходит к нам на помощь, но под большим слоем земли иногда нереально что-то отыскать, и бывают сложности. К счастью, за все время работы пострадавших среди строителей не было.

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕПРАВА

Строители сейчас восстанавливают разрушенные мосты в Сартане и Калиновке. По оценке специалистов, старые опоры пригодны для того, чтобы возвести на них новый мост. На время ремонта поблизости соорудили временную переправу через реку Кальмиус.

- Хорошо, что опоры не успели взорвать. Новую опору ведь долго строить, так что уцелевшие конструкции помогут ускорить строительство. Приходится быстрее работать, ведь скоро дожди, а потом и снег пойдет, - говорит строитель Иван Заболотный (на фото).

Мост через реку Калка в районе села Касьяновка Никольского района (недалеко от Мариуполя) был разрушен украинскими войсками при отступлении. Он является связующим звеном между Донецком, Волновахой и Мариуполем, поскольку находится на трассе государственного значения Н20 Славянск - Донецк - Мариуполь.

Протяженность ремонтируемого моста около 90 метров, он состоит из четырех пролетов по 22 метра. Разрушению подверглось второе пролетное строение. Это один из важных объектов, требующий серьезных подходов в ремонте.

В настоящее время строители закончили подготовительные работы и начали монтировать бетонные конструкции.

- Монтируются балки, потом будет нанесение бетонной монолитной плиты, затем покроем асфальтобетоном все участки, - уточнил Сергей Щербаков, производитель работ ООО «Мостовик».

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

На трассе государственного значения Т-05-11 Енакиево - Харцызск в районе населенного пункта Нижняя Крынка идет восстановление моста через реку Крынка. Восстановлением стратегически важного объекта занимаются специалисты из Москвы - ООО «Мостостроительная компания «Альянс». Мост расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища, является связующим звеном между городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево и близлежащими поселками. В 2014 году на мосту были взорваны два пролета, которые для оперативного открытия движения в 2015 году засыпали грунтом. Движение было восстановлено, но с учетом ограничений по скорости до 20 км/ч и по массе автотранспорта до 10 тонн.

Пока идут работы на мосту, рабочие МСК «Альянс» построили временный 12-метровый металлический мост и объездную дорогу к нему. На объекте продолжается установка свай, сборка арматурных каркасов. Уже полностью готова одна береговая опора.

- Задействовано 10 видов спецтехники и более 30 рабочих. Наша компания на рынке более 10 лет, специализируемся не только на восстановлении, а и на строительстве мостов, - рассказал начальник участка МСК «Альянс» Александр Савченко. - Завершить работы планируем до конца года.