Своей болью Ваня боится помешать другим, но заболевает еще сильнее

Ваня Попов

Таких мальчишек с детства называют мужчинами, потому что врожденной ответственности и заботы о других в них больше, чем живого веса. Ване только семь лет – худенький, как мотылек, с оттопыренными ушками вместо крыльев - но он полностью отвечает за себя сам! Утром встает утром задолго до школы, чтобы сделать необходимые при своем заболевании процедуры - ингаляции и специальную зарядку, улучшающую дренаж легких, принять лекарства. Откашливаться уходит в ванную, плотно закрывая за собой дверь, но все равно боится создавать слишком много шума, чтобы не разбудить маму и маленькую сестренку. Слишком много ответственности, бесконечно много заботы в этом хрупком ребенке, который сам более, чем нуждается в заботе. Может быть, и поэтому тоже сил слабого организма не достает для борьбы с тяжелым врожденным заболеванием – муковисцидозом.

Муковисцидоз (МВ) – врожденная поломка гена, из-за которой страдают пищеварение и легкие. Слишком вязка слизь не дает нормально усваиваться еде и забивает легкие, в которых начинается воспаление, и так происходит, пока больной не умирает в страшных мучениях от удушья. Так было раньше, пока не изобрели лекарства, позволяющие тормозить развитие болезни. Если вовремя принимать их, соблюдать режим и делать все, прописанное врачами, человек с МВ спокойно доживает до старости, рожает своих – здоровых детей и вообще мало, чем отличается от здоровых людей. Но, увы, российская медицина занялась решением этой проблемы с опозданием, и пока система налажена плохо – то и дело перебои с лекарствами, нехватка специалистов, аппаратуры и другой жизненно необходимой помощи от государства. В результате наши больные МВ живут гораздо меньше и тяжелее. Увы, Ваня – в их числе.

Состояние мальчика быстро ухудшается. Несмотря на то, что он аккуратно и регулярно выполняет все лечебные процедуры, пьет лекарства, ему все труднее откашливаться и все сложнее дышать. В том числе и из-за того, что подсознательно мальчик боится мешать другим, и просто не хватает сил. Пульмонолог настоятельно рекомендует, как можно быстрее приобрести ребенку виброжилет, который поможет выводить мокроту из легких. Это спасет Ваню, и, была бы его воля, доктор просто прописал бы необходимый аппарат мальчику, но увы, жизненно необходимый жилет не входит в список льготной помощи. А стоит 335 000 рублей — в семье с двумя детьми и одним работающим папой, таких средств нет.

Ваня на грани, но сейчас еще есть шанс остановить развитие страшной болезни. Пожалуйста помогите мальчику выжить!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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