Доллар и евро в России прошли точку невозврата

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Отказ от расчётов в долларах и евро является для России необратимым процессом. Об этом заявил, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, который проходит в Баку, президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ уточнил: «С учетом текущей тенденции, уже в среднесрочной перспективе нашими основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента. Переход на национальные валюты именно с этой группой стран - важнейший для нас приоритет".

Евразийский экономический форум, который 14 лет проходил в итальянской Вероне, сегодня открылся Баку, сменив «площадку» и собравшись на стыке Европы и Азии.

Мероприятие, как всегда, собрало политиков, экспертов, дипломатов, руководителей компаний, представителей медиа. В нынешних геополитических условиях это беспрецедентный диалог, который даёт возможность специалистов мирового уровня встретиться и обсудить новый экономический и геополитический порядок.

Тема форума - «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека». В день открытия идёт обсуждение глобальных вызовов в энергетике. Представители России имеют возможность изложить свою позицию по этим важнейшим темам.