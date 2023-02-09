Серьезный задел: строительство нового жилья стимулируют в Поволжье

Приоритет деятельности ДОМ.РФ по всей стране - появление новых квадратных метров и комфортной городской среды. Фото: ДОМ.РФ

О темпах жилищного строительства в регионе, ситуации со спросом, запуске нового формата льготной ипотеки и механизмах для создания качественной инфраструктуры рассказали эксперты ДОМ.РФ на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» (Приволжском федеральном округе), которая прошла 8 февраля.

Инфраструктура для людей

Сейчас в работе у ДОМ.РФ 26 проектов в Приволжье, для реализации которых может быть задействован механизм инфраструктурных облигации. Это новый (появился в 2021 году) и востребованный местными властями, а также девелоперами источник финансирования. Он помогает активизировать создание необходимых для комфортной жизни объектов в рамках нового жилищного строительства.

Вышеуказанные 26 проектов (инженерная, транспортная, дорожная, социальная инфраструктура) позволят улучшить условия жизни для 680 тысяч семей в округе. Пока льготное финансирование одобрено для четырех проектов: в Самарской области построят дороги, а в Пензенской и Нижегородской областях, а также Башкортостане — новую инфраструктуру. Только эти четыре проекта в совокупности обеспечат ввод жилья для 240 тысяч семей.

— В настоящий момент именно в ПФО реализуется крупнейший проект в нашем портфеле – обход (дорога — прим.ред.) города Тольятти с мостом через Волгу. Объект знаковый не только для округа, но и для всей страны, — сообщила руководитель в подразделении «Инфраструктурные облигации» Алла Иванова.

Проект ЖК "Станция Спортивная" на 450 000 кв. м жилья реализуется в Казани на участке от ДОМ.РФ с использованием проектного финансирования Банка ДОМ.РФ. Фото: ДОМ.РФ

Единую ипотеку со сниженной ставкой запускают в ПФО

Единая ипотечная программа появится в 2023 году в шести регионах — Республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия, а также Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. ДОМ.РФ ведет работу по запуску совместной ипотечной программы и с Нижегородской областью.

Единая ипотека должна скомбинировать федеральные льготные программы (например, «Семейную» или «IT-ипотеку») с дополнительными субсидиями регионов. Таким образом, ипотечные кредиты становится еще доступнее.

— Благодаря единой ипотечной программе, жители ряда регионов Поволжья смогут получить ипотеку по сниженной до трех процентных пунктов ставке. Это существенная экономия на ежемесячных платежах и общей переплате по кредиту. Ожидаем, что география программы существенно расширится в 2023 году на территории всей страны, — рассказал заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Планируется, что в Чувашии и Нижегородской области запустят механизм единой ипотеки для отдельных категорий граждан, например, для работников бюджетной сферы, многодетных семей. А в пяти регионах ПФО — Татарстане, Башкирии, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях программа позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Улучшить жилищные условия с помощью программы смогут более 1,8 тысяч семей.

Субсидию можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика или вложить в строительство ИЖС, приобретение частного дома или земельного участка под строительство.

К 2032 году в пос. Медведево (Республика Марий Эл) будет завершено строительство ЖК «Ясная поляна» с разветвленной социальной инфраструктурой, включающей школы, детские сады, торговые центры, парки. Фото: ДОМ.РФ

На землях ДОМ.РФ за год построено более 660 тысяч «квадратов» жилья

Институт развития передает застройщикам и региональным властям ранее неиспользуемые федеральные земли с целью их эффективного освоения. На участках возводят новостройки, социальные объекты или используют для создания необходимой для населения инфраструктуры. Например, в этом году в Марий Эл продолжается строительство крупного ЖК «Ясная поляна» (778 тыс. «квадратов» жилья). Ранее землю под этот квартал передал ДОМ.РФ. Для реализации проекта используется проектное финансирование. Все дома и инфраструктурные объекты комплекса завершат к 2032 году.

В 2022 году на землях от ДОМ.РФ в 12 регионах ПФО застройщиками и субъектами РФ введено в эксплуатацию более 664 тысяч «квадратов» жилья. Лидерами здесь стали Саратовская область (около 127 тыс. кв. м), Республика Марий Эл (более 124,7 тыс. кв. м) и Пермский край (82,3 тыс. кв. м).

За 2022 год власти девяти из 14 субъектов ПФО выдали разрешения на строительство около 600 тыс. кв. м жилья на участках, которые передал ДОМ.РФ. По этому показателю в лидерах Республика Татарстан (более 273 тыс. кв. м), Пермский край (около 162,3 тыс. кв. м) и Саратовская область (более 84 тыс. кв. м). На долю трех субъектов приходится около 88% площадей, на которые выданы разрешения на строительство.

— Работа ДОМ.РФ по развитию неиспользуемых федеральных участков и объектов позволяет инвесторам на выгодных условиях получить тщательно подготовленные к застройке площадки. Более того, Институт развития предлагает застройщикам и регионам комплекс механизмов, которые позволяют ускорить выход на площадку, снизить издержки по проекту, увеличить темпы ввода жилья, превращать неиспользуемые территории в новые «точки роста» экономики, — рассказал во время конференции и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин.

Всего за минувший год в шести поволжских регионах Институт развития вовлек в оборот под строительство жилья и других объектов 25 участков суммарной площадью в 51,3 га. Из них 33,5 га — в Республике Мордовия, 9,9 га — в Нижегородской, 3,3 га — в Саратовской областях.

Правительственная комиссия в 2022 году одобрила реализацию пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) с градпотенциалом 756 тыс. кв. м в Кировской, Самарской областях, Башкортостане и Марий Эл. В пяти регионах округа состоялись аукционы по проектам КРТ с общим градпотенциалом около 418 тыс. кв. м жилья. Реализация этих проектов уже началась.

21 аукцион в регионах ПФО за 2022 год провел ДОМ.РФ. По итогам торгов распределены участки общей площадью 123,5 га. 13 лотов в восьми субъектах общей площадью 112,6 га — под жилую застройку.

Доля частных домов в общем вводе жилья превысила 60%

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в округе набирает обороты. За прошлый год построили около 83 тысяч частных жилых домов. Общая площадь всех — 12 млн «квадратов», что на 11% больше, чем годом ранее. На все регионы Поволжья приходится порядка 21% от ввода частного жилья в стране.

— Повышению спроса на частное домостроение способствуют распространение на этот сегмент льготных ипотечных программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ. По итогам прошлого года выдача ипотеки на строительство индивидуальных домов в стране выросла втрое – до 33 тыс. кредитов, - рассказала заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

В общем объеме ввода нового жилья ИЖС в Поволжье составляют 64% — это выше среднероссийского показателя. Такой формат жилья наиболее востребован в Татарстане (71% всего ввода жилья в регионе), Чувашии и Оренбургской области (по 67%). Популярно и деревянное домостроение — до 28% всех новых объектов ИЖС. Чаще всего такие дома строят в Республике Башкортостан (54%) и Кировской области (53%).

Что до классических многоквартирных новостроек. то сегодня в ПФО возводят более 14,5 млн квадратных метров. Из них 93% — c использованием счетов эскроу. Это безопасный механизм расчетов между покупателями недвижимости и застройщиком. До ввода дома в эксплуатацию деньги лежат на счете в банке.

Темпы перехода строительства на проектное финансирование в Поволжье несколько выше общероссийских — в среднем по стране 90% жилья уже возводится с эскроу. Всего в стадии строительства в ПФО сейчас порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов на 281 тысячу квартир. Порядка половины всего строительства идет в пяти городах: Уфе, Самаре, Перми, Казани и Ижевске.

КСТАТИ

Самые востребованные ипотечные госпрограммы в Поволжье

В Приволжье Банк ДОМ.РФ в 2022 году выдал ипотечных кредитов на 20,5 млрд рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. Около 80% — кредиты на приобретение жилья с господдержкой. Финорганизации нарастила выдачи по всем госпрограммам: «Семейной ипотеке» (в 2,8 раза), «Льготной» (в 1,5 раза). В плюс 12% к прошлом году портфель кредитов по рыночной ипотеке на «вторичку».

По объему сделок лидирует Республика Татарстан — около 5,5 млрд рублей. Следом идут Нижегородская (3,3 млрд рублей) и Самарская (3,2 млрд рублей) области, Башкортостан и Пермский край (по 2,3 млрд рублей).

— Росту спроса на ипотеку в нашем банке способствовали выгодные условия кредитования и широкая продуктовая линейка. Среди трендов 2022 года – популяризация частного домостроения, на индивидуальное жилищное строительство пришлось свыше 25% кредитов. Ожидаем дальнейшее развитие сегмента с внедрением механизма проектного финансирования и счетов эскроу, видим интерес как со стороны застройщиков, так и клиентов. С начала года мы получили больше десятка новых заявок от профессиональных застройщиков, желающих получить финансирование по новым правилам, – отметил управляющий директор Приволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин.

Портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ в Поволжском федеральном округе — 322 млрд рублей. Это треть рынка кредитования девелоперов в округе. Общая площадь финансируемых банком проектов новостроек — 6,3 млн кв. м.