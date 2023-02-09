В Европе признали успех «российской пропаганды». Простые люди верят словам Путина, особенно в Латинской Америке

У Russia Today, несмотря на запреты, миллионы подписчиков по всему миру. Фото: Shutterstock

Киевский режим уверяет, что пользуется поддержкой во всем мире, а Россия якобы давно и прочно всеми и ото всех изолирована.

Немного оружия и много слов Украина, действительно, получает от Западной Европы и США, а вот о поддержке, поступающей в Незалежную из Азии, Африки, стран Латинской Америки в Киеве предпочитают умалчивать. Просто потому, что рассказывать в этом плане не о чем.

В Германии решили такое вот молчание внимательно исследовать, сосредоточившись на латиноамериканском регионе, куда недавно совершил вояж канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), имеющего определенную популярность и влияние не только в самой ФРГ, но и за ее пределами, с удивлением констатировали… успех российской пропаганды. На нее они и виртуозно списали нежелание Бразилии, Аргентины и других стран Латинской Америки петь в унисон с Западом и не оказывать помощь Украине.

Развитие Интернета, спутникового и кабельного ТВ позволило всем желающим практически во всех странах мира смотреть российские телеканалы. Ток-шоу, выпуски новостей, документальные фильмы и сериалы российских режиссеров – все это стало доступно, более того, такую вот российскую экспансию всячески приветствовали. Но как только российское ТВ заговорило на английском, испанском, французском, арабском и других языках, на Западе сначала насторожились, а затем стали запрещать вещание международного телеканала Russia Today и работу его журналистов. К погромам RT не призывал, порнографию не транслировал, фейками свой эфир не наполнял. Но все российское уже давно маркируется на Западе как продукт пропаганды, а посему подлежит запрету, а кое-где и уничтожению.

Однако в Латинской Америке к свободе слова и журналистским успехам относятся, как и положено в цивилизованном мире, голосуя за присутствие СМИ в медиамире исключительно количеством просмотров и подписок.

Вот и выяснили журналисты FAZ, что «успех RT в Латинской Америке подтверждают цифры: в Facebook* у RT en Espanol порядка 18 млн подписчиков, что почти в два раза больше, чем у англоязычной версии RT».

Признав успех Russia Today, немецкие журналисты, по сути дела, расписались еще и в банальной зависти: общий тираж печатных версий FAZ составляет 363 тыс. экземпляров, количество подписчиков в соцсетях – и того меньше.

*Социальная сеть Facebook запрещена в России