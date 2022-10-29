Скончался Джерри Ли Льюис - бешеный и легендарный рок-н-ролльщик

Джерри Ли Льюис дотянул до 87 Фото: REUTERS

С фотопортретов 50-х годов смотрит золотой мальчик, - любая американская домохозяйка мечтала бы выдать за такого свою дочь. Если не знать, нипочем не догадаешься, что это был пианист и певец, обладавший огромной энергией и проживший жизнь сумасшедшего рок-н-ролльщика. Даже не очень понятно, как он дотянул до 87 - как справедливо замечают сейчас в Variety, «такой гедонистический темп жизни давно свел бы в могилу мужчин с личностью меньших масштабов». Но чего-чего, а масштаба у Джерри Ли Льюиса не отнимешь.

Родился он в почти нищей семье в Луизиане. Родители заложили ферму, чтобы купить ему пианино. А еще мать определила его учиться в Южно-Западный Библейский институт, рассчитывая, что там он сможет играть и петь благопристойные песни на религиозные темы. Но его выгнали после того, как он исполнил песню «Мой Господь - истинный» в стиле буги-вуги. Видимо, это был первый публичный скандал, который с ним связан.

Еще один случился в 1958 году - Джерри Ли Льюису тогда было 22 года. К тому моменту он был уже известным исполнителем, выпустившим «Great Balls of Fire» - суперхит и, видимо, одну из величайших песен в истории рок-н-ролла. Он уже познакомился с Элвисом Пресли, Чаком Берри и Джонни Кэшем - другими будущими легендами, - и успел с ними посотрудничать. В общем, карьера на взлете, юноша считается молодой звездой, прибывает в Великобританию, чтобы дать там 37 концертов, его сопровождает жена. И тут один журналист выясняет, что этой жене 13 лет. А для самого Джерри Ли Льюиса это уже третий брак (напомним, ему 22 года). Дикий шум в газетах, тур отменен после трех выступлений, а потом журналисты узнают, что музыкант женился на девочке (и по законам штата Миссисипи как-то сумел сделать это официально!), еще толком не разведясь с предыдущей супругой…

Скандал этот длился несколько лет. Джерри Ли записывал новые песни, но американские радиостанции предпочитали их не ставить в эфир. А клубы, даже сравнительно захудалые, не хотели больше связываться с исполнителем. Брак Джерри Ли с Майрой Льюис Уильямс продлился вплоть до 1970 года, и завершился примерно так же шумно, как начался - подавая на развод, Майра объявила, что «успела побывать жертвой всех возможных психологических и физических издевательств».

Чего-чего, а масштаба у Джерри Ли Льюиса не отнимешь Фото: EAST NEWS

О, сколько в его жизни было всего интересного, связанного с алкоголем, наркотиками или, например, оружием! Чего стоит одна история с визитом к Элвису Пресли в поместье Грейсленд. Элвис дружил с Джерри Ли, все хотел заманить его в гости, но не предполагал, что Льюис приедет в три часа ночи, в стельку пьяный, с заряженным пистолетом на приборной панели, врежется на машине в ворота, потом попытается выбросить пустую бутылку из-под шампанского в окно автомобиля, не заметив, что оно закрыто, и разобьет в результате и то, и другое. Обалдевший Пресли смотрел на это по системе видеонаблюдения, и попросил вызвать полицию. Джерри Ли потом очень обижался на старого друга - «Ну как он мог меня испугаться, он же так хорошо меня знал! Просто смешно».

Были скандалы с неуплатой налогов. С долгами. Вновь и вновь - с пистолетами (он любил ими размахивать - однажды в шутку выстрелил в грудь бас-гитариста Батча Оуэнса из «магнума». Думал, что пистолет не заряжен, но немного ошибся. Оуэнс, по счастью, выжил). Были болезни, связанные, судя по всему, с алкоголем (в 1985 году ему удалили треть желудка). Были бесконечные разводы и новые браки (всего он женился семь раз). Были и трагедии: в 1962-м его сын Стив Аллен утонул в бассейне (ему было три года), в 1973-м другой сын, Джерри Ли Льюис-младший, погиб в автокатастрофе (ему было 19).

Кажется, одной биографии Джерри Ли Льюиса Гаю Ричи с лихвой хватило бы, чтобы придумать своего рок-н-ролльщика. Разница в одном: в отличие от героя фильма, Джерри Ли был великим музыкантом. И никакие скандалы не отменят его грандиозной, бешеной, сводящей зал с ума манеры игры на фортепьяно (он играл не только пальцами - порою, в порыве вдохновения, и кулаками, и ногами, и головой). И десятков замечательных композиций: в какой-то момент он переключился на кантри-музыку, и стал одним из самых знаменитых в Америке исполнителей в этом жанре. И исступленных восторгов коллег (а равно и обычных зрителей и слушателей). В 1997-м он дал два концерта в Москве - может, это были не самые яркие выступления в его карьере, но постаревшие русские фанаты были до одури рады наконец встретиться с живой легендой.

А сейчас он скончался на 88 году жизни. В официальном сообщении говорится: «Джудит, его седьмая жена, была рядом с ним, когда он ушел из жизни в своем доме в штате Миссисипи, к югу от Мемфиса. В последние дни он сказал жене, что он приветствует загробную жизнь и ничего не боится».