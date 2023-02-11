Крысы атакуют Францию

В городах Франции вдруг повылазили миллионы крыс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция страдает не только от наплыва мигрантов. Как сообщает Le Parisien, во всей стране на свет божий вдруг повылазили миллионы крыс. Спрос на крысоловов в прошлом году подскочил сразу на 35%. Некоторые эксперты считают, что численность грызунов в Лионе уже превышает количество жителей, а в Бордо их и вовсе в два раза больше. И уж точно они вовсе не столь безобидны, как их милый сородич-поваренок из мультика «Рататуй».

Но толк во французской кухне серенькие зверьки знают. По словам специалистов, такой рост популяции связан именно с увеличением пищевых отходов на улицах. Дело в том, что после отмены связанных с пандемией всевозможных ограничений французы бросились на свежий воздух, стали больше есть на открытых верандах ресторанов и кафе. Другая причина, как ни удивительно, кроется в глобальном потеплении, которое способствует размножению крыс.

Стефан Брас, представляющий профсоюз по борьбе с грызунами и дезинфекции, считает, что раз волшебной дудочки у французских крысоловов нет, надо срочно принимать более реальные меры, чтобы остановить нашествие. Во-первых, возобновить запрещенную несколько лет назад химическую травлю крыс, а, во-вторых - разработать более герметичные мусорные контейнеры, которые окажутся не по зубам прожорливым грызунам.