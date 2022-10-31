Роспотребнадзор назвал шесть основных правил употребления поваренной соли Фото: Shutterstock

С 31 октября по 6 ноября отмечается Всемирная неделя снижения потребления поваренной соли. Чрезмерное употребление соли – причина таких заболеваний, как гипертония, болезни сердца, проблемы с почками и суставами.

Физиологическая норма по соли - это 5 граммов в сутки (примерно 1 чайная ложка). Столько соли нужно для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. Однако по данным Роспотребнадзора, многие жители России в соли меры не знают. И если женщины могут остановиться на 10 граммах в сутки, то мужчин заносит дальше.

Нужно ли идти на крайние меры и отказаться от потребления соли совсем?

- Практически вся территория Российской Федерации относится к территориям с природным дефицитом йода. Это значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Чтобы избежать заболеваний, вызванных йододефицитом, в ежедневное меню необходимо включать йодированную соль и продукты с высоким содержанием йода. В сутки каждый человек должен получать не менее 150 микрограмм йода – эту потребность в йоде легко покрыть, заменив в своем питании обычную соль на йодированную, – считает директор Института клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН, профессор, врач высшей квалификационной категории Екатерина Трошина.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ С СОЛЬЮ ВСЕ БЫЛО В ПОРЯДКЕ?

1. Солите блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой.

Таким образом получится слегка обмануть свой организм, вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о ярком вкусе.

2. Скажите «нет» соленым закускам. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно сильно приправлены пищевыми добавками, включая большое количество соли.

3. Засолки и заготовки можно сначала промыть от рассола. А если доступны свежие овощи, то они всегда в приоритете.

4. Выбирайте соль с пониженным содержанием натрия. В магазинах встречаются упаковки с солью, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния, это полезнее.

Также ряд исследований показали, что полезнее обычной поваренной соли - крупная морская, ее химический состав – богаче, за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.

5. Заменить соль можно пряными травами: укроп, петрушка, сельдерей и зеленый лук, базилик, тимьян, розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус еды насыщенным и разнообразным. Кроме того, травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу иммунитету.

6. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми калием (бананы, картофель, шпинат), он помогает быстрее вывести излишки соли из организма.