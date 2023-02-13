«Получаю обезболивающие и тренирую легкие»: Николай Дроздов сообщил, как чувствует себя после перелома ребер

Николай Дроздов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце января вся страна переживала за Николая Дроздова. 85-летний ученый-зоолог, многолетний ведущий популярной программы «В мире животных» неудачно упал возле своего подъезда и получил множественные травмы.

- Пробирался между машинами, думал, что это снег, наступил, а это ледяная корка, -сокрушался ведущий.

В больнице выяснилось, что Николай Николаевич сломал сразу семь ребер, причем, одно из них повредило легкое.

Переломы ребер - одни из самых болезненных, ведь эти кости нельзя обездвижить, они постоянно двигаются, помогая человеку дышать.

Позднее Николай Дроздов признался, что серьезные травмы - последствия его вегетарианской жизни. «Мясо все-таки надо есть, и я в последнее время стал его включать в свой рацион, - рассказал ведущий. - А до этого долгие годы действительно не ел. Но потом у меня случился первый перелом. И врачи сказали, что если не есть мясо, то переломы будут происходить все чаще и чаще. Видите, теперь и до ребер дошло»,

Состоянием Дроздова поинтересовалась его коллега Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Николай Николаевич вышел на видеосвязь со студией Елены Васильевны и рассказал о своем здоровье.

Телеведущий, который выглядит даже немного прибавившим в весе, признался, что спустя почти три недели, его самочувствие стало значительно лучше, по сравнению с тем, что было - это «небо и земля».

- Сил и терпения хватало и хватает, потому что я позитивный человек, мне надо выходить из этого положения, - признался Николая Николаевич.

Елена Васильевна сообщила, что травма такого количества ребер свидетельствует об остеопорозе, а еще существует высокая угроза пневмонии. Значит, нужны лекарств и от остеопороза и, конечно, надо заниматься дыхательной гимнастикой.

- Некоторые ребра треснули не поломавшись, а одно сломалось и проткнуло стенку легкого. Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением легочной деятельности. Замечательная методика - надувание воздушных шариков, это очень укрепляет легкие!

Николай Николаевич тут же продемонстрировал, как он это делает, резво надув зеленый шарик.

«Комсомольская правда» желает любимому телеведущему скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.