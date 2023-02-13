В Китае поисками наркотиков займутся белки

Грызуны отлично подходят для поиска наркотиков, потому что обладают острым обонянием и способны пробираться в самые укромные уголки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти новобранцы отдела по борьбе с наркотиками осторожны, быстры и проворны. Они практически незаметны. После окончания подготовки, они будут работать на самых сложных и труднодоступных объектах. Но это не элитный отряд. Полиция Китая берет на службу белок!

В новости, больше похожей на сюжет мультика, ни слова выдумки. Полицейские на юго-западе страны официально заявили, что успешно обучили шесть евразийских красных белок вынюхивать наркотические вещества. Китайские власти еще в 2018 году предложили привлечь к борьбе с наркотрафиком не только собак, но и других животных, в том числе, грызунов. И вот спустя четыре года оригинальная идея претворилась в жизнь.

Обучением белок занялся Инь Цзинь, полицейский кинолог из Чунцина. По его словам, новобранцы уже демонстрируют отличные результаты, но пройдет еще некоторое время, прежде чем их начнут привлекать к настоящим операциям. Инструкторам предстоит провести еще ряд боевых учений, чтобы убедиться в том, что белки успешно усвоили «пройденный материал».

По словам Инь, грызуны отлично подходят для поиска наркотиков, потому что обладают острым обонянием и способны пробираться в самые укромные уголки. Белок уже обучили помечать царапинами места, где они унюхали что-то неладное. Их планируют привлекать, например, для работы на больших складах и поиску зелья среди посылок. Власти Китая неоднократно сообщали о наркотиках, найденных в почтовых отправлениях и замаскированных под чай и другие безобидные товары. Но теперь такому наркотрафику, похоже, положат конец.

Видео с тренировкой белок, опубликованное на сайте центрального органа Компартии Китая - газеты "Жэньминь жибао", стало вирусным на Weibo. Некоторые пользователи главной соцсети Поднебесной в шутку выражают «зависть» к карьерным успехам хвостатых. «Эти приятели справляются лучше, чем я», - пишет девушка, которая в прошлом году провалила конкурс на должность госслужащей.