Сделать жизнь экологичнее: какие проекты представили на фестивале «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» - 2022

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

В столице 31 октября состоялся эколого-просветительский фестиваль «IХ Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В этом году темой стало «Эффективное вовлечение молодежи в экологические практики». Это уже девятая встреча представителей городских организаций, волонтеров и активистов, которую организовывает ГПБУ «Мосприрода». Рассказываем, какие экологические вопросы обсуждали на фестивале.

В программу Экорезиденции вошли мероприятия разных форматов: круглые столы, лекции, практикумы, тренинги и даже экологические игры. Участие в дискуссиях на экоплощадке приняли представители органов государственного управления, эксперты в сфере бизнес-структур и общественных экологических организаций, студенты и представители молодежных сообществ.

Ежегодно работа волонтеров, которые трудятся для общего блага, не остается без внимания и уважения. На фестивале «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» есть традиция отмечать лучших, так было и в этом году. Дипломы и памятные подарки получили Екатерина Мартынова, Наталья Бондарь, Юлия Бороздина, студенческая организация «Эколэнд» и другие активные волонтеры.

«Департамент природопользования и охраны окружающей среды ведет непрерывную работу в сфере экологического просвещения, - рассказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Вовлечение молодежи в эколого-ориентированную деятельность, поиск новых инструментов продуктивной работы волонтеров и городских активистов - главные вопросы Экорезиденции этого года».

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«Города должны стать чище»

Современная молодежь имеет огромный потенциал, необходимый для решения экологических задач. Именно поэтому на фестивале было так много студентов и активных представителей общества.

- Наше молодое поколение в вопросах экологии разбирается отлично. А тема сохранения окружающей среды давно стала одной из обсуждаемых, причем не только у молодежи, но и на законодательном уровне. Наши задачи сейчас - чтобы города стали чище, воздух и вода были более природными, леса были чистыми и убранными, - отметил Николай Валуев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды.

Молодежь в значительной степени обладает мобильностью, интеллектуальной активностью и здоровьем - всем необходимым для движения к экологизации.

- Мы нуждаемся в волонтерах. Их должно быть больше. Они должны быть в тесном контакте со специалистами по экологии, обсуждать вместе важные инициативы, - считает Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы.

Вовлечение молодежи и экологическое добровольчество обсуждались как основная задача фестиваля. Ведь именно повышение уровня экологической осознанности у студентов, формирование эколого-ориентированности у волонтерских и молодежных организаций приведут к нужному результату.

«Начинать нужно с себя»

Ежегодно в Москве реализуются больше 1000 мероприятий, акций по экологии, но не все известны большой аудитории. Лучшие практики реализации экологических инициатив были представлены на одном из круглых столов фестиваля.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Проект «Огород в городе» реализует Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Участие в нем принимают люди разных возрастов. Они занимаются выращиванием различных овощей и зелени, например петрушки, кабачков и помидоров, не выезжая за пределы города.

- Проект появился несколько лет назад по инициативе одного из волонтеров. Он рассчитан на людей старшего возраста без дачи, но которые хотят ухаживать за растениями, - рассказала Наталья Борисова, руководитель отдела развития экоинициатив Московского областного отделения ВООП.

С 2015 года реализуется акция «Детки Кремлевской елки». По словам Борисовой, главную елку страны раньше после новогодних праздников пускали на щепу. А семь лет назад ей нашли другое применение - из ствола стали делать скворечники, часы, клюшки. Пригождаются и шишки - из них извлекаются семена, высушивают и затем предлагают жителям по всей стране выращивать хвойные деревья.

Подсчет городских птиц - еще одна акция, участие в которой принимают жители. В зимний период вместе со специалистами они считают уток, а в весенний - соловьев. Работа на первый взгляд несложная, но достаточно трудоемкая.

- Зимний учет водоплавающих птиц проводим на незамерзающих водоемах и Москве-реке. Считаем уток и редких птиц. Каждое третье воскресенье января волонтеры и школьники выходят на маршруты. Если раньше считали по головам, записывая в блокнот, сейчас это делается с помощью фотографий. Данные передаем в Союз охраны птиц России, - рассказал Николай Кудрявцев, начальник отдела экологического просвещения и учета животных ДПТ «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Зеленой экономикой» уже более 30 лет занимается «Экологический союз». Создатели проекта учат людей экономить воду при стирке, а при покупке моющих средств обращать внимание на экомаркировку.

- Мы изучаем ее в магазинах и учим людей считывать маркировку на товарах. Объединились с Мосприродой и провели экомарафон «Заботиться о себе и планете - это просто», где объясняли людям об особенностях экомаркировки, - рассказала специалист отдела по связям с общественностью «Экологического союза» Татьяна Суворова.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Экология и защита окружающей среды с первого дня стали неотъемлемой частью работы «Москвариума». Сотрудники считают, что мир станет лучше, если каждый человек начнет с себя. Так появился фестиваль «Горизонт», который включает проведение лекций о здоровом образе жизни, спортивные забеги. Уже проведено два фестиваля, и сейчас идет подготовка к третьему, сообщила инженер по охране окружающей среды Центра океанографии и морской биологии океанариума «Москвариум» Анастасия Севостьянова.

Переработкой бумаги несколько лет занимаются специалисты проекта SFT Recycling. В рамках акции «Бумага Dобра» проводится сбор макулатуры, рассказала руководитель социальных проектов Ирина Таняшина. Специальная машина может забрать ненужную бумагу, старые книги в случае, если объем сырья составляет не менее 200 кг.

Количество представленных экопроектов и инициатив говорит об осознанности поколения, о небезразличии к городам, о желании сделать жизнь качественнее и экологичнее. И каждый фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» дает свежий импульс к реализации новых смелых решений, направленных на чистое и экологическое будущее.

Ожидается, что в этом году в онлайн- и офлайн-форматах его участникам станут более трех с половиной тысяч человек.