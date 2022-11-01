Дед Мороз дал ответ на отмену новогодних гуляний в российских регионах

Великий Устюг. Дед Мороз в своей резиденции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год не отменяется, он просто будет не таким «громким», как обычно. Без бабахов в небе над центральными площадями -ночью, залихватских песен- танцев, чумовых конкурсов и нарядных аниматоров – днем. Руководство более 30 российских регионов уже заявило об отказе от массовых уличных новогодних гуляний в связи с событиями, происходящими на Украине. Губернаторы справедливо решили не тратить миллионы на краткосрочное удовольствие для жителей, поскольку деньги могут понадобится фронту. Да и не комильфо это – «бушевать» фейерверками и концертами, когда в зоне СВО взрываются смертоносные снаряды.

В списке регионов, где не будет уличных новогодних гуляний – Самарская и Псковская области, Нижегородская и Новосибирская, Ростовская и Амурская, Белгородская, Курская и Воронежская области, а также Липецкая, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Тюменская области, а еще Рязанская, Свердловская, Калининградская и Томская, Тува и Башкирия, Крым и Чувашия, Санкт-Петербург, Камчатский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский и Пермский край, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. И даже на родине Деда Мороза, на Вологодчине, наступающие новогодние праздники, решением властей, пройдут без массового уличного перфоманса.

Кстати, согласно недавнему опросу портала Superjob, 52 процента россиян поддерживают идею встретить Новый год-2023 скромно: нечего «гульбанить» на площадях в такое непростое время. Но входит ли в их число главный зимний волшебник, целый год ожидавший своего выхода в народ, остается загадкой. На вопрос «КП»-Вологда» об отношении к отказу от уличных новогодних развлекух, Дед Мороз, через свою пресс-службу, ответил расплывчато, как и свойственно сказочным созданиям:

- Чудеса приходят к тем, кто верит в них и ждёт с ними встречи. Новый год – праздник сказки, праздник исполнения желаний, возможность оглянуться назад, увидеть 365 поводов для радости и загадать для себя ещё, как минимум, столько же. Разве можно не желать себе этого? Дед Мороз, как никто, знает важность Нового года, ценит каждое мгновение волшебной ночи и разделяет радость всех, кто ожидает чудо. Неверие в сказку лечится сказкой – надо только дать ей шанс, и она обязательно придёт в вашу жизнь.

А Дед Мороз в праздничные новогодние дни, как и каждый день, будет творить волшебство, исполнять желания и дарить подарки. А условие вы уже знаете: чудеса приходят к тем, кто в них верит…»

Намек понят.