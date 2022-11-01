Чернышенко: Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов

Екатеринбург. Вручение дипломов выпускникам УРФУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году уже более 30 тысяч человек из разных стран зарегистрировались для участия в международной олимпиаде Open Doors, которая дает возможность поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов без вступительных испытаний. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные университеты».

«Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors – это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран», – заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

За 5 лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств. Из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах.

Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.

Списки победителей по треку магистратуры опубликуют в середине февраля 2023 года, а по треку аспирантуры – в середине марта. Воспользоваться правом поступления можно в течение двух лет.

«За последние три года в наших вузах количество иностранных студентов выросло на 26 тысяч человек и по итогам 2021 года составило 324 тысячи человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных» и «Биология и биотехнологии». Иностранцы, которые хотят учиться в российских вузах, заполнили более 40 тысяч портфолио на участие, из них - свыше 10 тысяч по треку аспирантуры, что говорит о желании заниматься наукой в России»», – подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В этом году для участников доступно 14 профилей. С их списком можно ознакомиться на сайте проекта. В каждом предусмотрено два трека: магистратуры и аспирантуры. Участники могут проходить интеллектуальные испытания сразу по нескольким профилям и одному или обоим трекам.

Принять участие в олимпиаде могут иностранные граждане, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году - абитуриенты магистратуры и аспирантуры, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.

Подать заявку на участие в олимпиаде можно до 10 декабря 2022 года по ссылке.

Молодым людям необходимо заполнить портфолио и написать мотивационное письмо о причинах выбора профиля и почему он хочет обучаться в России, а также выполнить олимпиадные задания. По треку аспирантуры предусмотрено онлайн-собеседование с потенциальным научным руководителем.