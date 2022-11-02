Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 ноября 2022 года: куда собираются переселять жителей Киева и как сдружились флаги Украины и ЛГБТ

Cтраны Евросоюза устали от неблагодарного поведения беженцев из незалежной Фото: EAST NEWS

В Штатах флаги ЛГБТ и Украины ставят рядом

Научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши в статье для издания The Federalist делится таким наблюдением: американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей ставят украинский флаг рядом с символами ЛГБТ. Почему так - ответ прост: «Американские социальные элиты уверены в собственной правоте». По данным О'Ши, постоянно всплывают украинские флаги рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Сегодня в США выставление украинского флага — надежный способ показать свое моральное превосходство. И сторонники ЛГБТ, ничего не знавшие об Украине еще вчера, сегодня укутываются в жовто-блакитные цвета с чувством своей правоты. Родственные души всегда найдут друг друга.

У Евросоюза украинские беженцы сидят в печенках

Польское издание Dziennik Polityczny сообщает, что страны Евросоюза устали от неблагодарного поведения беженцев из незалежной. Уже очевидно, что большинство из них желают получить в ЕС прибыль за счет помощи и льгот. Автор статьи Марек Галаш полагает, что шансами «завоевать Старый Свет» пользуются не те, кому помощь нужна здесь и сейчас, а те, кто давно стремился в Западную Европу, но либо не хватало денег на отъезд, либо останавливал страх, что их «украинский средневековый менталитет» не будет терпим в странах Запада. В публикации говорится: «Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности». При том с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений — в частности, участились грабежи на автострадах и автостоянках. Но вам еще долго нести это крест

Бывший мэр Керчи ранен под Херсоном, но рвется обратно

Экс-градоначальник Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что на фронт ушел добровольцем, получил ранение, попав под артобстрел в Херсонской области, сейчас хочет вернуться обратно, чтобы помогать боевым товарищам. На фронт он отправился в качестве военврача, служил в сводной добровольческой бригаде «Дон» на границе Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе. Подлипенцев руководил Керчью в 2016 -2017-годах. После реабилитации надеется встать в строй. А что там слышно про геройства мэров Киева, Николаева, Харькова?

Еврокомиссар по энергетике пытается вкрутить лампочку в Киве

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике, побывала в Киеве для «содействия энергосектору Украины». Как именно еврокомиссар Симсон будет содействовать энергетическому сектору незалежной, которая уже три недели, после начала массовых обстрелов, не экспортирует электроэнергии в Европу, не ясно (будет крутить педали?). Ранее глава Киевской военной обладминистрации Алексей Кулеба сообщил что в случае критической ситуации с перебоями электроэнергии киевлян могут временно переселить в западные регионы. По его словам, такой план используют при максимальном ухудшении состояния энергосистемы Украины и невозможности маневрировать мощностями. А невозможность эта — вот она, на пороге. И тут запад может помочь разве что горячими пожеланиями теплого рождества.

Киев демонстративно отказывается от своих военнопленных

Алина Нечаева, представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР, заявила, что Киев отказывается признавать больше сотни своих военнопленных, содержащихся в исправительных учреждениях ЛНР. Нечаева сообщила: «Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны». Она отметила, что, например, украинским военнопленным Владимиру Иванцу и Владиславу Кашенцу для решения этой проблемы предоставили возможность пообщаться с родственниками по видеосвязи. Кашенец сообщил матери, что украинские чиновники не включают его в список военнопленных. Иванец не смог вспомнить телефоны родни из-за контузии и попросил передать им, что он в плену и ждет обмена, чтобы вернуться к жене. Ваши жены — пушки заряжены, а язык — до Киева доведет. Правда там сейчас плохо со светом и водой.

Турецкий лидер пытается Москву и Киев свести поближе

Мевлют Чавушоглу, глава турецкого МИДа, с утра сообщил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским зерновую сделку. Чавушоглу заявил: «Наш президент проведет переговоры с двумя президентами вскоре. Он непосредственно занимается вопросом зерновой сделки. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем». Это пойдет на пользу Турции, прежде всего. А надо, чтобы пошло на пользу России. И вечером Путин по телефону Эрдогану уже это успел объяснить, а также то, что Киев обязан соблюдать стамбульские договоренности и использовать гуманитарный коридор только в мирных целях, а не как они привыкли.

На Херсонщине «кротов» выкуривают из нор

Правоохранители задержали высокопоставленного сотрудника главного управления МВД Херсонской области. Его подозревают в работе на СБУ. Игорь Канивец собирал информацию о деятельности органов власти и правоохранителей на территории региона. Он нанимал на работу лиц с антироссийскими взглядами. Канивец передавал сведения о кадровом составе и деятельности ведомства, об остановке в области украинской стороне. Этот деятель остался в Херсонской области после начала СВО. СБУ обещали заплатить ему 5 тысяч долларов и оказать помощь его семье. Не заплатили, не оказали. В целом на сегодня Росгвардия выявила уже два десятка пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. А сколько этих кротов еще сидят по норам...

В порту Одессы нашли кокаин и вертолет

Украинские таможенники и пограничники совершенно случайно обнаружили в одесском порту контейнер с четырьмя килограммами кокаина, перемешанного со шлаком. Стоимость этой нечаянной партии наркотиков оценивается примерно в 15 миллионов гривен (около 25 миллионов рублей). Белый порошок ждали в Европе. Дурь нашли не в результате спецоперации, а проверяя нерастаможенные контейнеры, ржавеющие в порту Одессы годами. Любопытно, что ранее, в рамках тех же мероприятий, одесские таможенники обнаружили вертолет Ми-2, который простоял в контейнере... 15 лет. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! Одесский порт также неисчерпаем, как и атом — поройтесь, может, адронный коллайдер найдете.