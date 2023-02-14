Найден способ защитить ребенка от «взрослых сайтов» в интернете

В сети буквально десятки сотен тысяч сайтов, распространяющие слишком откровенный, провокационный или слишком жестокий контент. Многие родители беспокоятся о своих чадах, но не знают, как ограничить их доступ к сети и на компьютере, и на мобильном устройстве. Простое, всеобъемлющее решение предлагает знаменитый разработчик антивирусов – Dr.Web. Да и защитить он сможет не только ребенка, но и его родителей.

Один из лучших антивирусов поможет настроить родительский контроль и доступы для ребенка, обезопасить ваши данные, в том числе и данные ваших карт, от мошенников. Более того – Dr.Web по праву считается одной из самых надежных антивирусных систем. Он сможет защитить ваши рабочие данные и ваш компьютер. Что стало особенно актуально в эпоху удаленки, когда домашний ПК одновременно является и вашим рабочим местом. И позволить ему внезапно отключиться, позволить себе потерять операционную систему – просто невозможно. Тем более что за переустановку Windows мастера возьмут немалые деньги.

Защита детей, возможность настроить автоматическое копирование важной рабочей информации, безопасность вашего ПК, паролей и карт – все вместе в одной программе. Подробности о флагманской платформе «Доктор Веб» и её установке читайте в нашей статье.