Кем нужно работать, чтобы на твои услуги была очередь: аналитики назвали самых нужных специалистов

Специалисты ценового агрегатора Price.ru и платформы для трудоустройства Авито Работа провели совместное исследование рынка профессий в 2022 году - исходя из запросов на конкретные услуги. Фото: Shutterstock

Стране нужны айтишники и водители! Идите туда и точно заработаете! Читать такое приходится довольно часто. Но тот же «айтишник» - понятие растяжимое. Кто-то требуется больше, кто-то меньше, а кто-то вообще особо не нужен. Специалисты ценового агрегатора Price.ru и платформы для трудоустройства Авито Работа провели совместное исследование рынка профессий в 2022 году - исходя из запросов на конкретные услуги. То есть что именно нужно делать, чтобы к тебе сегодня выстраивалась очередь. Учитывалось не только число вакансий, но и интенсивность поиска через онлайн-сервисы тех или иных исполнителей. Так и на какие же услуги больше всего вырос спрос за 2022 год?

ОФЛАЙН-РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Как отмечают исследователи, в 2022 году ожила ивент-индустрия. То бишь организация всевозможных мероприятий и праздников. В пандемию эта сфера оказалась в загоне. Но в 2022 году большинство коронавирусных ограничений было снято.

- Россияне ожидаемо потянулись «в люди» — восполнять недостаток общения, - отмечает руководитель отдела аналитики Price.ru Денис Логанов. - Торжества перестали проводиться в узком кругу, поэтому спрос на организаторов мероприятий начал вновь набирать обороты.

-С возвращением мероприятий в офлайн мы отмечаем рост вакансий в индустрии развлечений: за 2022 год их стало на 15% больше. Праздники становятся комплексными, яркими, зрелищными, что увеличивает потребность в совершенно разных специалистах: ведущих, звукооператорах, вокалистах, менеджерах и т. д., - говорит управляющий директор платформы Авито Работа Артём Кумпель. - Для таких профессий характерна сдельная почасовая оплата. И им нередко предлагают заработки выше средних.

Есть и неожиданные тенденции. Например, на 52% вырос спрос на обучение кавказским танцам. Эксперты это связывают с активным развитием внутреннего туризма на Кавказе — насмотрелись.

На кого вырос спрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЛАНИРУЕМ И ПЕРЕВОЗИМ

В регионах аналитики Price.ru зафиксировали рост спроса на экономистов «с опытом».

Но особенно быстро в связи с санкциями и изменением привычной логистики в 2022 году росла — в плане количества вакансий - транспортная сфера. А именно грузоперевозки. Особенно популярно направление кросс-докинг — сквозная перевозка с прямой доставкой без промежуточного хранения на складах.

Среди вакансий водителей почти каждая пятая - «опытные дальнобойщики».

- Сфера транспорта и логистики не только быстро адаптировалась к изменениям, но и нарастила объёмы найма. Потребность в водителях испытывают как транспортно-логистические компании, так и промышленные предприятия, АПК, строительство, ритейл. В нынешнем году мы ожидаем роста темпов найма сотрудников в этой отрасли, — рассказывает Артём Кумпель.

На кого вырос спрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВСЁ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ. И ВСЕ В «ТЕЛЕГУ»

Лозунг «Реклама-двигатель торговли» продолжает работать. Но нужны теперь не столько классические менеджеры по продажам, сколько всевозможные цифровые специалисты — вот мы добрались и до них. За год вырос спрос на графический дизайн, веб-дизайн, создание инфографики, UX/UI-дизайн (дизайн пользовательских интерфейсов — то есть тех «окошек», через которые вы что-то вводите на сайте)... Как утверждают эксперты Авито Работы, компании готовы принимать не только опытных, но и начинающих специалистов, которые только недавно начали осваивать нужные инструменты и специальные программы и претендуют на Junior-позиции (это что-то вроде «молодого специалиста» - с не очень высокой зарплатой).

Зачем нужно столько дизайнеров? Вот пример «топовой» услуги, спрос на которую вырос в 2,5 раза - дизайн карточек товаров на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Да и в целом спрос на разные виды услуг, связанных с продвижением на маркетплейсах (это большие онлайн-магазины типа Ozon или Wildberries) вырос более чем в два раза. Как и во «ВКонтакте», куда малый и средний бизнес массово переместился из Instagram, в «Одноклассниках». Ну и, конечно, в Telegram.

- Малый и средний бизнес, который работает в сфере онлайн-торговли, всё активнее ищет новые каналы трафика, - поясняет Денис Логанов.

Большой плюс всей этой сферы: удобную для себя работу можно найти при любых жизненных обстоятельствах - хоть в офисе, хоть удаленно, график тоже может быть разным — и гибким, и на неполный день.

На кого больше всего вырос спрос

Специалисты по рекламе в Telegram +202%

Специалист по улучшению поведенческих факторов сайтов (это чтоб сайт лучше выдавали поисковики) и приглашению в чаты Telegram (+193%)

Дизайн карточек товаров на маркетплейсах и в онлайн-магазинах +166%

Специалист по таргетированной рекламе во «ВКонтакте» +115%

Услуги продвижения на маркетплейсах (+111%)

Создание баннеров для «ВКонтакте» (+104%)

Сколько можно заработать

Менеджер по работе с маркетплейсами - от 100 000 до 200 000 рублей в месяц (Москва, но работать можно откуда угодно)

Smm-щик — в среднем по стране зарплаты не высоки (35 000 руб.), но при наличии спрашиваемых навыков (см. выше) есть вакансии и на 65 000 -85 000 руб. (в Москве — выше 100 тыс.)