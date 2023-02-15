Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование нацистской дивизии «Эдельвейс» Фото: REUTERS

Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название "Эдельвейс". И соответствующую символику – стилизованное изображение горного цветка, хорошо знакомое нам по фильмам о войне. Это имя и эмблему носили в 1-й горнопехотной дивизии Третьего рейха. По странному совпадению, воевала она не только на Северном Кавказе, но и на Донбассе. Воевала так, что часть офицеров и солдат «Эдельвейса», после разгрома Третьего рейха приземлилась на скамье подсудимых в Нюрнберге – за совершенные воинские преступления. И в этом сокрыт первый зловещий знак.

Проблема наших «небратьев» в том, что они с упорством безумцев тащат на свои знамена опозоренную, обнуленную символику "Тысячелетнего Рейха", который просуществовал всего 12 лет. Куда ни ткни в эту комбинацию из области бытовой магии – везде будет позор и капитуляция.

Но, наши «небратья по разуму» почему-то надеются, что это поможет им победить в очередном "Крестовом походе на Восток". Не поможет. Процитирую одного известного демонолога и алхимика: «Наличие у человека символа и его описания не означает наличия возможности работать с силой, которую этот символ обозначает, а описание — описывает».

Тут все еще сложнее. Опозоренные, обнуленные символы работают строго в обратную сторону, они генерируют из человеческой воли не действие и созидание, а энтропию, распад, тлен. Я видел это своими глазами, на "Азовстали". Символикой батальона, а потом полка «Азов» была руна под названием «волчий крюк», бывший символ дивизии СС «Дас Райх». Эта танковая дивизия достаточно успешно наступала во время блицкрига 1941-го в составе группы армий «Центр», но уже через полгода что-то пошло нет так. Дивизию выморозили и побили под Москвой, хотя она практически заехала в Химки. Потом ее потрепали под Ржевом так, что остатки пришлось вывозить во Францию на переформирование. Под Прохоровкой, на Курской дуге «Дас Райху» пришлось ездить на трофейной технике – своя кончилась, в дивизии были уничтожены 9 из 10 танков. В 1945 году, после неудачного контрнаступления у озера Балатон дивизия сдалась американцам.

Интересно, чем думали «азовцы», принимая на свои знамена символику с таким позорным отягощением? Ничем не думали, но что-то чуяли. Поэтому, не много нашлось «азовцев» желающих погибнуть под знаменами с "волчьим крюком". Сидели по бункерам на «Азовстали», жрали полтавскую тушенку в стекле (отличную, кстати, – авт.). Когда тушенка кончилась, вышли и сдались в плен. Я был в момент сдачи на передовой в 20 корпусе «Азовстали» (внутренняя штабная картография, – авт.). Видел, как выходили первые колонны сдавшихся в плен. Это опущенное, трясущееся и психически-выжатое стадо на порядок превосходило по численности тех, кто стянул кольцо окружения вокруг "Азовстали". И все мы, стоящие тогда на первой линии, испытали жуткое беспокойство – ИХ было во многие десятки раз больше! Вот только биться с честью «азовцы» оказались неспособны, несмотря на то что на каждого было надето снаряжения и амуниции на сотни тысяч рублей – считали специально.

К счастью, «небратья» полностью лишены обучаемости и не способны выстраивать простейшие логические связи. «Эдельвейс» опять начал свой боевой путь на Украине. Прямо в бездну.

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