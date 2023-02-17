Тест «КП»: Нейросеть нарисовала хиты российского рока

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Восстание машин в самом разгаре: нейросети пишут дипломные работы, сценарии к сериалам, рассказы и музыку, а в диалоге даже умников могут задавить интеллектом. Разве что петь пока не научились (шоу-бизнес, выдыхаем!). Зато нарисовать текст песни для машинного интеллекта - задача вполне выполнимая. Что ж, посмотрим, как он справился с самобытным русским роком.

В рамках очередного эксперимента «КП» мы зашифровали в иллюстрациях семь известных хитов. А ваша задача - угадать, какие песни скрываются в этих картинках.

А вообще следует признать, что угадать песню по рисунку довольно сложно. Порой нейросеть изображала нечто странное. То ли искусственный интеллект пока не научился толком уму-разуму, то ли русский рок...