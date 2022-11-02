Утвержден состав оргкомитета Первого Российского винодельческого форума

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Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации N 3205-р от 28.10.2022 года в котором утвержден состав Организационного комитета Первого Российского винодельческого форума.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Форума назначена заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. В состав Оргкомитета вошли представители Администрации Президента РФ, Правительства России, представители профильных министерств и ведомств РФ и региональных органов власти, а также профильные общественные организации и представители науки.

Согласно Распоряжению Форум будет проводиться на ежегодной основе. В этом году площадкой проведения станет отель Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр, 2/1 стр 1) с 24-25 ноября.

- Убежден, Форум позволит содействовать развитию винодельческой отрасли и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития винодельческой отрасли нашей страны и выработки эффективных решений по их устранению. Мероприятие объединит на одной площадке всех участников рынка: производителей, регуляторов, экспертов, инвесторов, дистрибьютеров и потребителей, – подчеркнул советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Официальный сайт мероприятия.