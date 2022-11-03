Американцам нужно все золото. Они запускают зонд к «драгоценному астероиду»

Стоимость золота на астероиде Психея не укладывается в голове - 10 тысяч квадриллионов долларов. Схематичное изображение Психеи за авторством NASA

«Психическая миссия» - так негласно называют безумную идею полететь к астероиду, который содержит больше золота, чем вся наша планета. Это игра слов: просто имя астероида – Психея. Но под игрой – скрытый смысл. Стоимость золота на Психее – 10 тысяч квадриллионов долларов. Это не просто больше, чем вся экономика нашей планеты. Это больше, чем когда-либо произведет человечество. Если запасы золота подтвердятся, мир может измениться прямо сейчас. Инвесторы, вообразив, что НАСА в состоянии отбуксировать Психею поближе к нам, обрушат цены на желтый металл. Поскольку в мировой экономике и так творится непонятно что, никто не верит традиционным валютам и все вкладываются в золото, начнется совсем жесткий хаос.

Но Психея, как завороженный клад, так просто не дается. Миссия должна была стартовать еще в августе 2022 года. Но – проблемы с программным обеспечением. Привлекли сторонних специалистов. Они все посмотрели, и дали добро на запуск 10 октября следующего, 2023 года. Зонд прибудет к Психее в 2029 году. Пока только осмотрит.

Психея от нас – ни далеко, ни близко, между Марсом и Юпитером, так, где и положено находиться правильным астероидам, не угрожающим Земле. Открыта еще в 1852 году, размер – 250 километров, с Земли иногда астероид виден очень хорошо, даже в слабый телескоп. Уже в наше время стали изучать состав Психеи, и поняли, что астероид представляет собой кусок железа, нашпигованный ценнейшими минералами, и в первую очередь золотом.

Почему так? Психея – это ядро неизвестной планеты, которое по каким-то причинам осталось «голым». Внутри Земли – все то же самое. И да, в недрах нашей планеты колоссальное количество золота, но нам его не достать никогда. Это парадоксально – проще отбуксировать к Земле Психею, чем докопаться до золота в наших собственных недрах. Именно земное железное ядро создает магнитное поле вокруг нашей планеты, защищающее нас от космической радиации. То есть Психея – это мы как бы изнутри.

Несмотря на то, что 2029 год кажется очень далеким, да и не привезут пока никакого золота оттуда, желтая околоэкономическая пресса на Западе начинает нагнетать страсти вокруг «астероида размером со штат Массачусетс», который «сделает миллиардером каждого жителя планеты». На деле – скорее сделает нищим, ведь вместе с окончательным крахом золотой системы рухнет и экономика. Видимо, психическая миссия – лишь прикрытие для другого «большого взрыва», который втихаря задумывают мировые инвесторы, как будто мало и тех потрясений, что уже есть.