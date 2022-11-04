Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 ноября 2022 года: как украинский кризис спас США, и почему Зеленского приглашают посетить Крым

Запорожская АЭС Киеву покоя не дает Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 ноября 2022.

Что утратила Украина после 2014 года

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, располагает информацией, что незалежную с февраля 2014 года покинуло более 10,5 миллионов человек. О сходных демографических потерях можно говорить и за период после февраля 2022-го. Для Киева потеряно и население новых российских регионов. В целом за 8 лет и 9 месяцев, по сведениям главы нижней палаты российского парламента, самостийная утратила половину от того населения, которым располагала в 2013-м. Володин полагает, что после госпереворота в 2014-м Украина «потеряла суверенитет». А также утратила способность существовать как полноценное государство. Реальная проверка на государственную полноценность пройдет этой зимой. Выдержать проверку сложно. Лучше не мучаться, а денацифицироваться заранее.

Незалежная спасла экономику США

Издание «Хуаньцю шибао» полагает, что Соединенные Штаты экономику свою спасли лишь благодаря энергокризису в Европе. А кризис пришел с Украины. В публикации сообщается: «Европа, погрязшая в энергокризисе, стала «жертвой», благодаря которой произошел отскок американского ВВП. Данные Минторга США продемонстрировали, что валовый продукт в третьем квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении. Это обратило вспять тенденцию снижения, наблюдавшуюся в предыдущие два квартала». В третьем квартале поставки из США в Европу выросли на 14,4% . На фоне спецоперации России на Украине американцы нарастили поставки нефти и газа в Старый Свет. Только в первом полугодии поставки СПГ в Европу составили 39 млрд кубометров (ранее такой объем был поставлен за год). И США стали стороной, явно заинтересованной в кризисе на Украине. Ведь это открывает для Штатов новое окно возможностей и рост прибыли из-за поставок энергоресурсов. Ну вот так полагают в Китае. Сложно не согласится.

Запорожская АЭС Киеву покоя не дает

Николай Патрушев, секретарь российского Совбеза, подтвердил, что украинской стороной теракт на территории Запорожской атомной электростанции готовился давно. Патрушев заявил об этом на встрече с коллегами, секретарями советов безопасности стран СНГ. Она прошла в российской столице. Патрушев сказал: «Мы получили информацию о предотвращении нашими спецслужбами теракта на Запорожской АЭС». И добавил ряд говорящих деталей. Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ готовили диверсию на магистрали теплоснабжения Энергодара, связанной с Запорожской АЭС. Ну дайте уже этим гражданам на Банковой учебник по физике, да еще пару статей из «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон пост» о последствиях ядерной катастрофы.

Зеленского с нетерпением ждут в Крыму

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, заявил, что на полуострове визита украинского лидера ждут с нетерпением. Такова была реакция на заявления Зеленского в интервью чешскому телеканалу. Шестой президент незалежной уверял, что, "когда Киев одолеет Москву", то лично он, Зеленский, первым делом поедет в Крым. Потому как хочет увидеть море. Константинов предположил, что для экс-комика смогут предоставить «спецпомещение и трехразовое питание». Но вот «с видом на море не получится». Спикер заявил, что украинского президента ожидают «люди, замученные в застенках СБУ», а также лишенные домов и те, кто погиб в результате украинского конфликта. Другие комментаторы предложили варианты доставки украинского мечтателя на юг в автозаке. Ну, тут торопиться не надо: был бы клиент транспортабелен - транспорт найдется.

В Харькове стало меньше «хаймарсов»

В Харькове российские беспилотники «Герань-2» подравняли рельеф местного завода, где клепали снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Местная мэрия с прискорбием сообщает, что в результате ночных ударов стало ну совсем нежилым и прежде «нежилое помещение». Ну а сами харьковчане в соцсетях сигнализируют, что российские дроны поразили предприятие «Коммунар». Жертв среди мирных при точечном ударе российских сил нет. А снаряды от харьковских умельцев в сторону Донецка и Горловки уже не полетят. Кто именно сожалеет по этому поводу? Мы идем к вам!

По Херсону бьют американскими ракетами

Около часа ночи 3 ноября украинские силы попытались нанести удар по инфраструктуре российского города Херсон с помощью американских ракет HIMARS. Ночная атака ВСУ успехом не увенчалась. В экстренных службах горда сообщили: «Киевский режим в 01:03 по московскому времени продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон. Было выпущено четыре ракеты HIMARS. Силами российских ПВО все ракеты сбиты». Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, сообщил, что очередные попытки наступления ВСУ на Херсон отбиты. Но они, конечно, будут продолжаться - баран не устанет идти на новые ворота. Пока рога не отобьют.

Переброска американских войск опасна для них самих

Обозреватель 19FortyFive Джек Бакби полагает, что переброска американских военных на Украину для «инспекции поставляемого Западом оружия» может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Он полагает, что «само присутствие солдат из страны НАТО является существенным событием в конфликте и будет представлять собой головоломку в случае, если "американского солдата ранят" . А в случае если американский военный погибнет от российского удара, это можно расценивать как нападение на НАТО. И возрастает вероятность полномасштабного конфликта с Россией. То есть, лучше в эту ловушку не лезть.

Китай поддержал Россию по вопросу биолабораторий

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан сообщил, что Китай считает легитимными поднятые Россией вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине. Он заявил это на заседании Совбеза ООН. Китайский дипломат обратил внимание, что с марта Российская Федерация неоднократно направляла в Совет Безопасности всемирной организации данные о том, что Соединенные Штаты проводят на территории Украины военные действия в биологической области. Гэн Шуан подчеркнул, что любые факты о несоблюдении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении должны пользоваться пристальным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами. Город засыпает, просыпается мафия.

Американский конгрессмен возмущен вмешательством в конфликт на Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил: «Границы между Россией и Украиной не должны волновать США, особенно когда наша собственная южная граница не защищена, и за 20 месяцев ее пересекли более пяти миллионов нелегалов». Ну, а оценивая шансы на договоренности в конфликте, конгрессмен предположил, что Москва сможет предложить условия, на которые Киев вынужден будет согласиться — и это будет без участия Вашингтона. Для ребят из бункера кончено обидно, но на правду обижаться не стоит. Лучше грамотно паковать вещи и хорошо продумать логистику отхода.