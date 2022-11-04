Из экологов в революционерки: Грета Тунберг намерена переключиться на борьбу с западной системой ценностей

Тунберг намерена использовать свои популярность и влияние Фото: REUTERS

На презентации в Лондоне своей «Книги климата» юная шведская экоактивистка Грета Тунберг вдруг переключилась в политику. Она заявила, что система, приведшая мир к экологическому кризису и направленная на эксплуатацию людей и природы, должна быть изменена.

– Грета Тунберг не только взялась за свою обычную область борьбы с изменением климата, но и приложила теперь все усилия для победы над «деспотичной» капиталистической системой Запада, – определили ее новые чаяния Греты СМИ.

По словам активистки, которой в январе исполнится 20 лет, существующая в мире политическая система в корне неверна, поскольку построена исключительно на извлечении прибыли, вне зависимости от того, кому наносится вред – отдельным людям, их сообществам или целой планете.

Теперь Тунберг намерена использовать свои популярность и влияние на то, чтобы данную систему сломать.

– Нам нужно все изменить, потому что сейчас наша нынешняя система находится на грани уничтожения будущего человечества и будущего нашей цивилизации, – заявила она.

Ранее экоактивистка отказалась присутствовать на конференции ООН по той причине, что подобные мероприятия на самом деле ничего глобально не меняют.