Актриса Роуз Макгоуэн рассказала о своем кошмарном детстве

В 2017 году Роуз Макгоуэн была арестована по подозрению в хранении наркотиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Далеко не все голливудские дивы могут похвастать счастливым детством или безоблачной юностью – ко многим из них признание и популярность приходят после череды жестоких испытаний. И примером тому жизнь актрисы Роуз Макгоуэн.

Она родилась в Италии, в многодетной семье. Ее родители были членами секты «Дети Бога», возникшей в конце 60-х годов прошлого века и сразу снискавшей себе любовь хиппи, ибо любовь к Богу последователи деструктивного культа проявляли, прежде всего, через полигамию. А еще – через сексуальные отношения с детьми, которые были запрещены лишь в 1990-х годах после многочисленных исков о сексуальных домогательствах.

Когда Роуз подросла (на тот момент ей было 10), родители спохватились и покинули секту. Причем для этого, спасаясь, им пришлось сбежать в США.

А затем один из любовников матери убедил ее, что Роуз – наркоманка. И девочку в 14 лет насильно отправили в наркодиспансер. Среди наркоманов будущая актриса пробыла целый год, а затем умудрилась сбежать. Но возвращаться к матери она не стала и поехала к бабушке.

Спустя еще год Роуз влюбилась и ушла к своему молодому человеку. Они начали строить семейную жизнь, но в дело вмешался рок, и парень погиб в автокатастрофе.

После этого были пробы в кино, удачный дебют, прославившая Роуз роль Пейдж в сериале «Зачарованные» и съемки в фильмах Тарантино.

А затем была авария, изрезанное стеклами очков лицо и множество пластических операций. Съемок стало гораздо меньше и Роуз решила посвятить себя режиссерской работе.

Роуз Макгоуэн стала одной из первых голливудских актрис, обвинивших продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Она утверждала, что инцидент произошел в 1997 году, и тогда ей за молчание заплатили $100 тысяч. А позже, по словам самой Роуз, представители Вайнштейна предлагали ей $1 миллион за отказ от участия в движении #MeToo.

В 2017 году Роуз Макгоуэн была арестована по подозрению в хранении наркотиков, однако суд тут же выпустил ее под залог в $5000. Сама актриса, звезда которой, как многие надеются, не угасла, утверждает, что дело против нее сфабриковано людьми Вайнштейна.