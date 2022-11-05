Музей Победы собрал гуманитарную фуру «ЗооДруг» для ЛНР

Фото: Пресс-служба «ЗооДруг»

Провожали 20-тонную фуру дружной компанией - профессор, уче ный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов, члены оргкомитета кампании «ЗооДруг», включая председателей Общественных палат ДНР и ЛНР – Александра Кофмана и Алексея Карякина. Все это происходило в день итогового Форума Общественной палаты РФ.

Брендированная машина всероссийской кампании «ЗооДруг» везёт корм и ветеринарные препараты в помощь зооволонтёрам, приютам для бездомных животных, зооуголкам и конным клубам, вошедшего в состав России региона.

- Отправку очередной, уже восьмой по счёту фуры «ЗооДруг» мы специально приурочили к итоговому Форуму ОП РФ, чтобы дать возможность как можно большему числу людей почувствовать сопричастность к нашему общему доброму делу, ведь его тема - «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!», а участие в нём принимают и представители Общественных палат ДНР и ЛНР, - сказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ и инициатор кампании «ЗооДруг».

В фуру «ЗооДруг», которая едет в Луганск, загружено 8 тонн овса, 5,5 тонн пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, ветпрепараты и ошейники от блох.

Фото: Пресс-служба «ЗооДруг»

Напомним, «ЗооДруг» - всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, запущенная по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года.

В её рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, строительных материалов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам, зооуголкам, конно-спортивным клубам и приютам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Оргкомитет «ЗооДруг» объединил ведущие российские фонды и проекты, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего около 20 организаций.

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Пункт приёма помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади с 31 марта 2022 года.