Минтранс требует создать инфраструктуру для электросамокатов

Москва. Горожане катаются на электросамокатах в Парке Горького. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В срочном порядке необходимо создать по всей стране парковки и инфраструктуру для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Такое письмо разослал Минтранс России региональным властям. Все это должно быть готово к 1 марта 2023 года, когда вступит в силу новая редакция Правил дорожного движения

В городах нужны «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ», а значит их нужно интегрировать «в транспортную систему».

Но насколько реальны подобные требования? Об этом и других вопросах СИМ рассуждает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Именно так, в лучших традициях оторванных от жизни чиновников, думает Минтранс, который требует от местных властей срочно подготовить инфраструктуру для использования СИМ.

Поскольку ПДД теперь запрещают пользователям СИМ разгоняться на тротуарах быстрее 25 км/ч и выезжать на обочины лицам младше 14 лет, требуют ездить по велодорожкам и так далее, Минтранс говорит, что местным органам власти следует заранее создать условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ путем интеграции их в транспортную систему.

Сегодня 20 февраля. Обновленные ПДД вступают в силу 1 марта. Чиновники свою работу сделали: подготовили изменения в Правила, предписали срочно создать под них инфраструктуру. А теперь, дорогие местные власти, попробуйте вписаться в означенный регламент. За неделю.

Минтранс хочет, чтобы электросамокаты, гироскутеры и моноколеса стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. И предлагает мотивировать людей использовать именно СИМ для передвижения на расстояния до 5 км.

И вот что для этого предлагает министерство:

- создавать новые парковки около ТЦ, остановок общественного транспорта, станций метро;

- парковки эти не должны мешать пешеходам;

- можно создавать парковки для СИМ в парковочных карманах для автомобилей (сокращая количество парковочных мест для машин);

- места парковок надо периодически менять с учетом изменения маршрутов движения пользователей (это вообще шедевр).

А для начала местные власти должны разработать планы этой работы, назначив ответственных чиновников на местах.

О финансировании. Понятно, что некий ресурс у местных властей есть. Но денег под создание велодорожек – не фиктивных, а реальных – у регионов нет. Поэтому велодорожек не будет.

Все бюджеты уже расписаны, а за нецелевое использование средств наказывают. Целевых же денег на велопарковки и велодорожки никто не дал.

С задачей без проблем справится Москва – поскольку столица давно этим занимается. Худо-бедно готов Петербург. Ну, еще два-три города. Остальные ограничатся «составлением планов работ» и громким открытием парковок у вокзала и мэрии.

Людей будут агитировать ездить на электросамокатах, а ездить они будут по тротуарам – потому что больше негде. Там, где и тротуаров нет, будут ездить, где попало.

Контролировать эту толпу на колёсиках некому. Потому что электронных систем контроля нет и не будет, а живых инспекторов ГИБДД не хватает даже на автомобильное движение. Электросамокатный батальон по аналогии с мотобатом?

Наступит теплая весна – и травмопункты вновь заполнятся катальщиками, которые или разучились за зиму ездить, или вообще опыта не имеют.

Электросамокат – это круто. Но падают с них навзничь – как кегли. Например, когда колесо в бордюр упирается или проваливается в решетку ливневки. И травмы страшные. Родители, если вы раскошеливаетесь на электросамокат для своего чада, не забудьте хотя бы элементарную защиту. Шлем теперь требуется по ПДД. Но никто штраф вам не выпишет. Тут дело не в штрафе – а в том, чтобы ребенок не оказался с разбитыми локтями и головой.