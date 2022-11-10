Ученые смотрят в будущее

Открывая мероприятие, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский сразу обозначил его основную цель - наладить диалог между заказчиком, которым выступает регион, и наукой:

- Мы должны помочь региону сформулировать и найти решения тех задач, от которых зависит качество жизни граждан, проживающих здесь. Задача для науки - попытаться найти практическое применение результатам своих исследований. Я надеюсь, что эти задачи будут решены.

На этот раз ученым, среди которых было 10 докторов и 57 кандидатов наук, представители организаций-участников национального проекта "Наука и университеты", задали четыре наиболее насущные для региона задачи. На их решение было три дня. На третий день представители каждой из четырех групп провели объемную презентацию, из которой стало ясно: ученые знают, как справиться с проблемами, и готовы по каждой составить для администрации региона подробную дорожную карту.

Первая задача была сформулирована как «Обеспечение устойчивости и увеличение жизненного цикла капитальных объектов в условиях изменения криолитозоны и климата». И это, действительно, для региона проблема наиважнейшая. Согласно экспертным прогнозам, уже к середине столетия несущая способность грунтов на Ямале упадет наполовину, а их просадка составит от 10 до 30 сантиметров, в результате повреждения получит каждое второе капитальное строение. Экономический ущерб при этом может составить до 3,5 триллиона рублей. Соответственно, перед первой группой была поставлена задача найти решения проблемы деформации и разрушения зданий и линейной инфраструктуры (трубопроводов, железных дорог, кабельных линий и так далее), возведенных на многолетнемерзлых грунтах, сократив тем самым потери капитального фонда.

Для минимизации последствий разрушения мерзлоты ученые прежде всего дали серию рекомендаций по ее мониторингу. Следующим шагом стали технические решения по стабилизации деформаций и температурного режима грунтового массива. Также эксперты озвучили предложения по совершенствованию нормативной базы в области изысканий, проектирования, строительства и эксплуатаций зданий и сооружений. Кроме того, группа предложила решения проблемы кадрового голода и нехватки специалистов среднего звена по направлению криолитологии (раздел мерзлотоведения).

Перед второй группой была поставлена задача разработки федеральной программы по восстановлению численности сиговых видов рыб. Дело в том, что на территории ЯНАО уже много лет снижается численность ценных видов рыб, таких как муксун, нельма и чир. Еще в 2006 году численность нерестового стада муксуна составляла 2,2 млн штук, но к 2013 году она сократилась впятеро, до 400 - 450 тыс. экземпляров. Это послужило основанием для закрытия в 2014 году промышленного вылова муксуна. Тем не менее к 2021 году количество его взрослых особей упало до 300 - 350 тыс. экземпляров, а при такой численности восстановление стад естественным путем уже невозможно.

Для исправления ситуации эксперты предложили создать генетический банк и научно-методическую базу. Последняя должна организовать мониторинг естественного воспроизводства и состояния мест зимовки сиговых. Ученые также озвучили научные предложения по выращиванию и мониторингу рассчитанных на восстановление популяции ремонтно-маточных стад сиговых видов рыб, разработке рецептуры кормов и внедрению биотехнологий, повышающих плодовитость и жизнестойкость рыб.

Третья группа занималась вопросом повышения эффективности селекционно-племенной работы в северном оленеводстве. На сегодняшний день численность домашних северных оленей в регионе составляет 630 тысяч голов. Разумеется, одним из условий успешного их роста является полноценное питание. Однако оленьи пастбища в ЯНАО истощены, и это реальная проблема, с которой сталкиваются местные оленеводы: поголовье оленей значительно превышает кормовые запасы пастбищ.

Группа по решению вопроса получилась международной. Помимо российских исследователей, участие в ней приняли руководитель и старший научный сотрудник Цифровой агролаборатории Сколтеха - француз Лоран Гентцбиттель и иранец Хассан Банех.

Для того чтобы остановить снижение продуктивных качеств оленей, ученые из третьей группы предложили сформировать базы данных для восстановления, анализа и мониторинга всех типов данных популяции, организовать централизованный мониторинг растительных ресурсов, а также внедрять в оленеводстве цифровые технологии. Кроме того, оленеводство - это реально отрасль, где именно кадры решают все. Поэтому отдельная серия рекомендаций группы была направлена на программу по привлечению, обучению и удержанию профессиональных оленеводческих кадров.

Но Ямал славится не только своим муксуном и оленями, но и богатыми недрами.

Основная задача, которая стояла перед четвертой группой, - создание механизмов, которые бы способствовали максимальному использованию вторичных продуктов на основе буровых шламов. Например, в строительстве кустовых площадок или внутрипромысловых дорог. Команда исследователей определила два перспективных направления решения задачи. Первое - технологическое, в котором были предложены технологии утилизации буровых отходов и создание полигона для апробации новых технологий. И второе - организационное, включающее создание цифровой базы технологий утилизации отходов бурения и нормативно-правовое регулирование по обращению с буровыми отходами. Все это, в случае внедрения, позволит повысить экологическую безопасность региона.