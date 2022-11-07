Россияне выразили недовольство сносом исторических памятников

В Одессе начались работы по демонтажу памятника Екатерине II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Одессе начались работы по демонтажу памятника Екатерине II. Ранее на Украине уже снесли постаменты Пушкина, Жукова, Булгакова. Кроме того памятники советским освободителям активно сносят сейчас в Прибалтике и других странах ЕС. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как к таким попыткам «отречься» от своей истории относятся россияне.

Оказалось, что абсолютное большинство считают, что в угоду современным политическим режимам памятники нельзя сносить ни в коем случае. В разные времена исторические личности, поэты, писатели, ученые были увековечены не просто так. Все это часть нашей истории, а переписывать ее и пытаться откреститься глупо и даже опасно. Люди должны помнить своих героев, а также осознавать свои ошибки, такого мнения придерживаются 86% участников опроса.

«Я считаю, что сносить памятники - это вообще не правильно. Это история и ее надо чтить. Да и если отбросить все исторические ценности, это еще и искусство, труд скульптора», - рассуждает участник опроса.

«Сносить памятники, значит лишать себя художественных ценностей», - соглашается другой.

«Памятники-то, может, и снесут, а историю все равно не снесешь, не перепишешь», - отмечает третий.

Еще 7% россиян заявили, что в некоторых случаях памятники действительно могут сноситься, но это не должно происходить по капризам властей, это должно быть взвешенное осмысленное решение с четким пониманием, почему мы отказывается от этого культурного объекта.

Так же 3% добавили, что памятники можно и даже нужно сносить, если они возведены в честь человека, совершавшего ужасные поступки. К примеру, гитлеровском режиму многие поклонялись, следовали ему. Но позже пришло переосознание, понимание всего ужаса этой страницы в нашей истории, сейчас было бы неправильно сохранять такие памятники, считают респонденты.

«А почему так мало людей, кто против сноса памятников явным моральным уродам? Вы за памятники Гитлеру, что ли? Пиночету? Чикатило? Выходит, будь у нас памятник Чикатило, это бы никого ничуть не тревожило?! История же», - возмущается участник исследования.

Еще 3% россиян заявили, что им все равно сносят ли памятники или нет, эта категория опрошенных не видит в памятниках ни смысла, ни исторической ценности. Оставшийся 1% добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 13,6 тысячи человек.